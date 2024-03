Polícia Civil prende homem ao ameaçar ex-companheira em frente a Delegacia Vila dos Cabanos, em Barcarena

Uma ação rápida de policiais civis da Delegacia de Vila dos Cabanos, em Barcarena, resultou na prisão de um homem de 29 anos, pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica, neste sábado (09). O flagrante ocorreu na porta da unidade policial.

Segundo a delegada Maria Alexia, que atendeu a ocorrência, o criminoso com antecedentes de injúria, ameaça e descumprimento de medida protetiva, não aceitando o fim do relacionamento, prometeu matar a ex, que procurou atendimento policial.

“Por volta das 15h, a vítima procurou ajuda na delegacia e no primeiro momento, solicitou apenas apoio para retirada de pertences da casa do ex-companheiro. Os investigadores foram até a residência acompanhado da vítima e retiraram seus objetos. No retorno à unidade policial para procedimentos, o investigado tentou derrubar a mulher e seu bebê da moto na qual estava e disse que a mataria caso fosse à delegacia. A vítima empreendeu fuga para unidade policial, sendo perseguida pelo criminoso que conduzia um carro e foi preso na frente da delegacia”, detalhou.

Durante a abordagem policial, os agentes de segurança presenciaram as agressões verbais e conduziram o preso em flagrante para os procedimentos cabíveis.

O delegado-geral, Walter Resende, destacou a importância da vítima quebrar o silêncio e denunciar o agressor. “Certamente a quebra do silêncio é o primeiro passo para que a mulher que esteja em situação de violência doméstica. Denunciar o agressor não é apenas um ato de coragem, mas também um ato de justiça que rompe o ciclo de dor e abre caminho para a reconstrução de uma vida livre e segura”, destacou.

Denúncia – Casos semelhantes podem ser registrados pelo disque-denúncia, 181, ou presencialmente em qualquer seccional e delegacia de bairro.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação