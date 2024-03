Parque Urbano Belém Porto Futuro recebe feira do artesanato em alusão ao Dia Internacional da Mulher

Neste sábado, 9, os visitantes do Parque Urbano Belém Porto Futuro puderam conhecer e adquirir produtos artesanais produzidos por empreendedoras locais na Feira de Artesanato, promovida pela Secretaria de Estado de Cultura em parceria com a Emater Pará em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

A feira reúne 24 empreendedoras divididas no sábado e domingo (9 e 10 de março) com a exposição e comercialização de itens de gastronomia, biojoias, geleias, artesanato, cocadas, biscoitos, bijuterias, acessórios em crochê, entre outros.

Para empreendedora Eliza Lisboa, 39 anos, que atua na gastronomia regional com biscoitos e geleias, a feira é um espaço importante para apresentar o seu trabalho. “ É a credibilidade que o governo aposta no trabalho das mulheres. É muito importante o apoio que o governo está nos oferecendo neste momento”.

Ainda de acordo com Eliza, o espaço do Porto Futuro é excelente para a divulgação do trabalho e para que outras pessoas conheçam mais sobre a produção dessas empreendedoras.

O pedagogo Adriano Silva, visitante frequente do Parque, acredita que a feira é uma grande oportunidade para a valorização do empreendedorismo feminino.

A feira de artesanato segue até este domingo, dia 9, das 16h às 20h, no Paraue Urbano Belém Porto Futuro, com entrada gratuita.

Texto: Lorena Saraiva – Ascom/Secult

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação