Polícia Civil prende suspeito de furtar gramado de praça em Belém

Policiais civis da Seccional da Sacramenta prenderam, neste sábado (09), um servidor da aeronáutica, suspeito de furtar parte da grama da Praça do Arame, recém-inaugurada, no bairro da Pedreira, em Belém. A ação rápida das forças de segurança identificou e prendeu o militar em flagrante.

O espaço havia sido entregue na quinta-feira (7), pelo governador do Estado, Helder Barbalho, após as obras de reconstrução.

Segundo o delegado Eliezer Machado, com base em imagens que circulam nas redes sociais, a Polícia iniciou a busca pelo suspeito. “Após receber as denúncias, demos início às investigações e conseguimos identificar o homem, que é um servidor da Força Aérea Brasileira. Ele foi visto colocando vários pedaços de grama, plantada no novo espaço público da capital, no porta-malas de um veículo de passeio”, contou o delegado Eliezer Machado.

O delegado-geral, Walter Resende, destacou sobre a importância das denúncias de furtos e danos ao patrimônio público. “Essa prisão é exemplo de que nossas equipes estão atentas às denúncias. Com uso de inteligência policial foi possível identificar o suspeito e recuperar o bem subtraído”, destacou o gestor.

O homem foi localizado e conduzido para a Seccional da Sacramenta. O veículo utilizado no furto foi apreendido e a grama recuperada.

Registro de Ocorrência – Caso tenha presenciado um ato de crime contra o patrimônio público, ou tenha conhecimento, a PCPA orienta que o comunicante procure a delegacia mais próxima de onde o fato ocorreu, ou ligue para o 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Pará.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação