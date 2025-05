Pré-Inscrições Abertas: Oficina de Direção de Fotografia para Curtas Documentários

A Fundação Cultural do Pará oferece gratuitamente 20 vagas para a oficina, aberta a interessados a partir de 18 anos.

A Fundação Cultural do Pará (FCP) informa que as pré-inscrições para a oficina de Direção de Fotografia para Curtas Documentários estarão abertas até a próxima terça-feira (13) de maio. A atividade será realizada remotamente nos dias 16 e 17 de maio (sexta-feira e sábado), das 15h às 19h, e é destinada a pessoas com 18 anos ou mais que possuam acesso a programas de edição. Ao todo, serão oferecidas 20 vagas.

As 8 horas de atividades serão conduzidas por Edson Palheta, através da plataforma Google Meet. Ao final do curso, os participantes que registrarem uma frequência mínima de 90% receberão certificado de conclusão.

Fotógrafo Edson Palheta vai ministrar a oficina

No dia 14 de maio (quarta-feira), os candidatos pré-inscritos receberão uma mensagem via WhatsApp com informações sobre o processo seletivo para a oficina. Aqueles que forem selecionados terão um prazo de 24 horas, a partir do recebimento da mensagem, para confirmar sua participação. Caso contrário, a vaga será disponibilizada para outro pré-inscrito que não tenha sido selecionado inicialmente.

A oficina proporcionará aos alunos a oportunidade de explorar os processos de pré-produção e produção na direção de fotografia, utilizando como estudo de caso os documentários “Belém Cidade Soundsystem” e “INTRA_PERIFERIA”. O objetivo é analisar as etapas criativas e técnicas que moldaram a concepção visual dessas obras, compreendendo como a fotografia e a cinematografia foram cuidadosamente elaboradas para atender às propostas audiovisuais dos realizadores.

A atividade será ministrada por Edson Palheta, fotógrafo com formação em Cinema e Audiovisual e vasta experiência em direção de fotografia e assistência de câmera em documentários, videoclipes e curtas-metragens. Ele também desenvolve projetos autorais com foco na documentação de manifestações religiosas e culturais, sendo responsável por obras como os documentários “Caminhada” (2016), “Diálogos sobre Violência na Escola” (2013), “Girau da Hidro” (2018) e “Corpos Colonizados” (2019).

O conteúdo programático da oficina abrangerá os seguintes temas: Introdução à direção de fotografia em documentário; Pré-produção: Da ideia à prática; Iluminação natural e disponível; Filmagem em situações reais; Pós-produção e cor.

Serviço: Oficina de Direção de Fotografia para Curtas Documentários. Pré-inscrição até às 18h do dia 13 de maio. Realização: 16 e 17 de maio, das 15h às 19h (via Google Meet).



Foto: Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará