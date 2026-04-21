Prefeito anuncia primeira etapa de macrodrenagem do Mata-fome

O prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou, ontem, segunda-feira, 20, o início da primeira etapa da macrodrenagem do canal do Mata-Fome e a pavimentação de 40 vias no bairro do Tapanã que serão iniciadas até o final do mês de abril. O prefeito assegurou também que, até o final do ano, será iniciada a segunda etapa do programa, que consiste na dragagem e urbanização do canal.

O anúncio ocorreu durante visita à Escola Municipal Alda Eutrópio, um dos três pontos de apoio criado pela Prefeitura de Belém. Nos pontos de apoio, são realizados atendimentos de assistência social pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa), Defesa Civil e Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Três escolas da rede municipal foram escolhidas como Pontos de Apoio para cadastrar e atender todas as famílias que foram atingidas pelos alagamentos, sendo: E.M Alda Eutrópio, E.M Amália Paugartten e E.M Solerno Pereira. Além dos atendimentos de assistência social, a Prefeitura disponibiliza pontos de distribuição de água potável e refeições.

A presidente da Funpapa, Edna Gomes, explica que a assistência social está fazendo o acolhimento das famílias que tiverem suas casas atingidas pelas enchentes para que todos possam ser atendidos conforme a necessidade de cada um.

“Nesse primeiro momento, a gente está preenchendo aqui um instrumental, fazendo uma entrevista com as famílias, junto com as assistentes sociais. Os atendimentos emergenciais serão liberados ainda hoje, que trata do suporte com a alimentação para garantir a segurança alimentar, além dos mantimentos e dos kits dormitórios, como colchões, travesseiros e cobertores. Temos também kits de materiais de limpeza para que as pessoas possam fazer a limpeza nas suas casas”.

A Prefeitura de Belém vai ofertar, ao todo, 1,5 mil cestas básicas para as vítimas atingidas pelas chuvas do último final de semana. As cestas básicas serão distribuídas por meio do cadastramento realizado em um dos Pontos de Apoio, mediante cadastro da Assistência Social. Além disso, são distribuídas refeições para as famílias, atendimento básico primário de saúde e aplicação de além de vacinas de Hepatite A, Hepatite B e Influenza.

Fonte e imagem: Agência Belém