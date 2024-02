Prefeitura abre inscrições para a Corrida Ananindeua 2024

Vem aí a segunda edição da Corrida de Ananindeua! A Prefeitura de Ananindeua por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ) realiza a Corrida de Ananindeua 2024 com percursos de 5K e 10K com saída às 6h. A largada e chegada serão na Avenida Dom Vicente Zico (Arterial 18).

Os corredores que desejam participar da corrida de rua devem fazer a inscrição por meio do site HD Sports que será encerrada quando as 1.000 vagas forem esgotadas.

Há quatro anos na corrida de rua, Patrícia Santana, corredora que esteve presente na corrida em 2023, diz que o esporte promove encontro de amigos, prática de exercício físico e bem-estar, “A corrida traz momentos importantes, não somente físico, mas também mental”, fala Patrícia, moradora de Ananindeua.

Sobre a preparação para a Corrida de Ananindeua 2024, a atleta fala sobre a importância em manter os treinos e dedicação, “A minha expectativa é de que este ano seja um belo evento, assim como o ano passado. Lembro que na primeira edição o instrutor da assessoria informou e logo que em 2024 não poderíamos faltar”, finaliza Patrícia Santana.

Segundo o Secretário da SELJ, Alex Melul, a expectativa é de este ano a corrida dobre em números de participantes, “A cidade abraça o esporte, falando da corrida de rua, sabemos que Ananindeua possui um número significativo de apaixonados, então, a secretaria promove esse belo evento para que todos participem”, diz Alex sobre a corrida neste ano.

Ano passado, a Corrida de Ananindeua recebeu atletas de todos os lugares do estado, por isso, o evento tornou-se aguardado pelo público. Para Alex esse é um sinal positivo de que a população busca cada vez mais a prática de exercício físico no cotidiano, “Tivemos atletas até do Maranhão participando em 2023. O nosso objetivo é promover a saúde. Em Ananindeua temos várias assessorias esportivas e essa também é uma oportunidade para que eles se divulguem e ganhem mais adeptos do esporte”, finaliza o secretário de esporte.

Imagem: Ascom/PMA