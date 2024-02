Hospital Municipal de Santarém e demais unidades hospitalares recebem abraço de fé e união pela saúde

O abraço, segundo o dicionário, é um ato de envolver alguém com os braços, geralmente expressando carinho, conforto ou amizade. Mas em Santarém, nessa segunda-feira (26), este gesto ganhou um significado ainda mais amplo e profundo. Ao redor do complexo do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) e demais unidades de saúde, incluindo o Pronto Socorro Municipal (PSM), a Casa da Mulher, a Casa da Criança, o Centro de Hemodiálise, Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), o Samu, o Conselho de Saúde e o setor de Transporte e Logística, o abraço coletivo de centenas de pessoas transformou-se em um símbolo poderoso de união, esperança e apoio aos profissionais que dedicam suas vidas para salvar outras diariamente nestas unidades.

O evento, que trouxe o tema Abraço de Fé e União Pela Saúde, começou às 19h e terminou por volta das 21h, foi marcado por momentos de oração, louvor e reflexão, e também incluiu pontos de vacinação contra a Influenza (gripe) e Covid-19. O objetivo da iniciativa, liderada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Comitê Gestor do HMS e PSM, em parceria com as entidades religiosas grupo da juventude da Arquidiocese de Santarém e Conselho de Pastores, foi demonstrar apoio coletivo à saúde pública e aos profissionais da área.

Vestidos com roupas brancas e segurando balões brancos como símbolo de paz, os participantes foram conduzidos por líderes religiosos em um momento cheio de fé e esperança. A atmosfera do evento exalava uma alegria contagiante.

Silvia Gato, uma das participantes, falou sobre a ação.

“Um momento de fé muito importante, onde estamos unindo diversas entidades e religiões em prol da saúde do nosso município. Estou muito feliz em poder fazer parte”, expressou.

Narjara Dantas, psicóloga e supervisora do Psicossocial, ressaltou que o evento é essencial para promover o bem-estar emocional, uma vez que a união e a fé compartilhadas contribuem significativamente para a saúde física e mental de todos os participantes.

“O evento promovido foi um marco que trouxe uma sensação transcendental. Isso se deve ao fato de sermos seres biopsíquicos, sociais e espirituais. Quando falamos desse aspecto espiritual, não nos referimos apenas à religião, mas a algo muito mais amplo que transcende essas crenças. Portanto, a ação teve como objetivo renovar a fé de todos envolvidos, população, pacientes e equipe assistencial. Essa significativa iniciativa trouxe um sentido de renovação. Concluo enfatizando a importância de renovar, de recomeçar. Essa fé constitui 50% do tratamento, pois os pacientes estão em busca de quê? De uma cura. E essa cura é em parte alimentada por essa fé. Assim, unindo oração e ação, proporcionamos ao paciente um bem-estar físico, mental e espiritual”, destacou.

O secretário de Saúde, Albino Luciano, destacou a importância do evento.

“Juntos, envolvendo algumas de nossas principais instituições de saúde em um abraço simbólico de fé e oração pelos nossos pacientes, profissionais da saúde e sociedade em geral”.

O prefeito Nélio Aguiar, o secretário de Governo, Emir Aguiar, e líderes das igrejas católicas e evangélicas também marcaram presença. A programação ocorreu simultaneamente em dois quarteirões, conduzida pelo Conselho de Pastores na Avenida Presidente Vargas e pela Igreja Católica na Avenida Marechal Rondon. Após os momentos individuais de oração, todos os participantes deram as mãos para um abraço simbólico nos quatro quarteirões, encerrando a noite com uma ação de vacinação e distribuição de lanches em frente ao PSM.

“Através de um ato simbólico, centenas de pessoas saíram de suas casas para abraçar o nosso Hospital Municipal. Entre cantos e orações, sentimos a presença de Deus e pedimos que ele pudesse interceder por esse local, pelos pacientes e profissionais que trabalham diariamente. Foi um momento grandioso. Parabéns a todos que fizeram parte dessa história”, ressaltou o prefeito.

Imagem: Agência Santarém