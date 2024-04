Biguinho Sensação grava o primeiro DVD da carreira neste sábado (27)

O projeto intitulado “Biguinho Sensação – Ao Vivo em Santarém” será gravado no Parque de Exposições Alacid Nunes

O cantor paraense Biguinho Sensação gravará o seu tão aguardado primeiro DVD, intitulado “Biguinho Sensação – Ao Vivo em Santarém”, no próximo sábado (27), em um mega evento realizado no Parque de Exposições Alacid Nunes, na cidade de Santarém, no Pará, com entrada gratuita.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo postado em suas redes sociais que proporcionou aos fãs um pouco da essência do projeto, que promete destacar a profunda ligação do artista com suas origens, ao mesmo tempo em que apresenta toda a sua grandiosidade. Além disso, o DVD, contará com a participação de atrações especiais, agregando ainda mais valor ao evento.

O artista expressou sua imensa felicidade por realizar esse novo marco em sua carreira: “Não vejo a hora do grande dia chegar, preparamos tudo com muito carinho! Para mim, é a realização de um sonho! O caminho até aqui foi longo, a batalha foi árdua, mas é com imensa alegria em meu coração que compartilho a notícia da gravação do meu primeiro DVD”.

Conhecido carinhosamente como Biguinho Sensação, Arlan Pinto dos Santos conquistou os palcos com sua voz envolvente e carisma inegável. Originário de Quilombo do Bom Jardim, em Santarém/PA, aos 30 anos, ele é um exemplo de determinação e amor pela música, com mais de 2 milhões de fãs que o acompanham nas redes.

Desde a infância, o ambiente de Arlan estava repleto de música, com um legado musical transmitido por seus avós, especialmente através da influência de seu pai, um entusiasta da música e líder comunitário. Os eventos organizados por ele tornaram-se vitrines para o talento emergente de Biguinho, que logo se tornou uma figura querida entre os moradores locais.

O nome “Biguinho Sensação” tem uma origem simples, mas carregada de significado. Durante sua infância, Arlan recebeu o apelido carinhoso de “Big” e logo sua irmã adaptou para “Biguinho”, nome que acabou se enraizando em sua identidade. Quando decidiu embarcar em sua carreira musical, Arlan combinou seu apelido com a palavra “Sensação” para passar a energia que ele desejava transmitir em suas apresentações.

Rapidamente ascendendo no cenário musical brasileiro, Biguinho Sensação encanta o público com suas canções autênticas e mensagens profundas. Seus sucessos, como “Arruma a Mala”, “Meu Xodó” e “Cadê Você Que Ninguém Vê”, refletem temas universais como amor, esperança e superação. Atualmente, ele tem mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais e mais de 1,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e sua popularidade só cresce.

Serviço:

Local: Parque de Exposições Alacid Nunes

Data: 27/04/2024

Horário de início do evento: A partir das 15h

Horário de início show do cantor: A partir das 23h

Entrada: Gratuita

Endereço: Av. Gonçalves Dias – Uruará, Santarém – PA, 68010-300