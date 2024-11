Prefeitura de Ananindeua promove ações voltadas à saúde do homem no Bairro do Paar

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), intensificou as ações de cuidado com a saúde do homem no mês de novembro. Na manhã desta terça-feira (19), a Academia da Saúde, localizada no canteiro central do Bairro do Paar, foi palco de diversas atividades voltadas ao bem-estar masculino.

A iniciativa faz parte da campanha “Novembro Azul”, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Durante o evento, foram ofertados serviços gratuitos como orientação nutricional, atendimento odontológico, atividades físicas, testes rápidos de saúde e até corte de cabelo.

De acordo com a coordenadora técnica da SESAU, Sâmia Borges, as ações buscam sensibilizar os homens sobre a importância de adotar uma rotina de cuidados com a saúde. “Estamos em novembro, um mês dedicado à saúde do homem. Ações como essa são uma oportunidade para atrair os homens para realizarem exames preventivos e se conscientizarem sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Promovemos atividades de educação e promoção à saúde para que eles se cuidem”, destacou a coordenadora.

A iniciativa atraiu dezenas de homens, entre moradores e trabalhadores do Bairro do Paar, que aproveitaram os serviços e orientações oferecidos pela SESAU. Para muitos, foi uma oportunidade de acessar cuidados de saúde de forma prática e gratuita.

As ações do “Novembro Azul” em Ananindeua seguem acontecendo em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de alcançar o maior número possível de pessoas. A campanha reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, destacando que o cuidado com a saúde masculina é essencial para uma melhor qualidade de vida.

ATENÇÃO À PREVENÇÃO

O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). A detecção precoce aumenta significativamente as chances de cura, reforçando a necessidade de consultas regulares e exames preventivos, como o PSA e o toque retal.

A Prefeitura de Ananindeua convida todos os homens a participarem das ações do “Novembro Azul” e lembra que cuidar da saúde é um ato de amor e responsabilidade consigo mesmo e com a família.

Imagens: Ananews