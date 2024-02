Prefeitura de Belém instala Sala de Situação do Controle e Combate à Dengue

A Prefeitura de Belém criou a Sala de Situação do Controle e Combate à Dengue, que foi instalada nesta quarta-feira, 21, durante um evento no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). O espaço começará a funcionar tão logo seja publicada a portaria de criação da sala, o que deve ocorrer nos próximos dias.

A Sala de Situação do Controle e Combate à Dengue vai funcionar no auditório da Sesma, com reuniões mensais entre as instituições parceiras, que farão avaliação periódica dos Boletins e Relatórios Epidemiológicos, Análise de Dados sobre Controle Vetorial e Relatório Entomológico.

Estratégias

“Nosso objetivo é elaborar estratégias integradas para conter o avanço dos casos de dengue e evitar o que vem ocorrendo em outras cidades brasileiras, neste ano. Temos que estar preparados, com outras secretarias e entidades, para não perder o controle e evitar o aumento de casos da doença em Belém”, destacou o chefe da Divisão de Controle de Endemias da Sesma, Alberto Rodrigues.

“São informações valiosas para traçar estratégias nas políticas públicas de prevenção e combate à dengue e outras doenças, como a zika e chikungunya. É o conhecimento e a força de trabalho, de forma integrada, para prevenção e redução de casos de doenças”, enfatiza o diretor operacional da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Jair Bezerra.

De acordo com o diretor, desde dezembro de 2021, a Sesan realiza oficinas sobre boas práticas de manejo de resíduos sólidos nas escolas municipais e comunidades de Belém. Cerca de 20 mil alunos já participaram das oficinas. A iniciativa é uma forma de mostrar à população que os cuidados com o meio ambiente ajudam a evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue.

A instalação da sala, nesta quarta, 21, além da Sesma, teve a participação de representantes das entidades institucionais parceiras, como as Secretarias Municipais de Economia (Secon), de Meio Ambiente (Semma) e de Saneamento (Sesan), Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa), Corpo de Bombeiros Militar do Pará, coordenadores distritais do município de Belém, técnicos e agentes de combate às endemias da Sesma.

Mutirão

Desde o início do ano, a Prefeitura de Belém, por meio da Sesma, vem realizando a campanha 2024 do Mutirão de Combate à Dengue. O primeiro ocorreu no dia 11 de janeiro, no bairro do Jurunas, e o segundo foi em 19 de janeiro, no bairro do Barreiro. Também foram realizados mutirões na Marambaia, Guamá, Cremação e nos distritos de Mosqueiro e Icoaraci. A próxima ação será realizada na manhã desta sexta-feira, 23, a partir das 8h, na Aldeia Cabana de Cultura Amazônica Davi Miguel, na Avenida Pedro Miranda, na Pedreira.

O mutirão antecipa a programação do desfile oficial de 25 agremiações carnavalescas, incluindo as escolas de samba dos 2º e 3º grupos, neste fim de semana, na capital paraense.

No entorno da Aldeia Cabana, 65 agentes de combate às endemias e o Corpo de Bombeiros estarão a postos para abordagem em residências, prédios públicos e privados, para orientações, identificação de sintomas e eliminação de focos da dengue. Tudo isso para que não deixar o mosquito transmissor se proliferar.

Texto: Augusto Pachêco

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semas