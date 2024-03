Mion não renova contrato e deixa comando de programa na Globo

O apresentador Marcos Mion optou por não renovar seu contrato com o canal de entretenimento da TV Globo, o “Multishow”. Com essa decisão, ele não estará mais à frente das edições especiais do “Rock in Rio”, “Lollapalooza” e outros eventos musicais para a TV. As informações foram divulgadas em primeira mão pelo portal “LeoDias” nesta quarta-feira (27).Segundo o site, o canal musical do Grupo Globo não renovou o contrato com o apresentador e não planeja oferecer projetos para ele na emissora a cabo.

A questão envolvendo o Multishow nem mesmo foi discutida durante a reunião de renovação de contrato de Marcos Mion com a Globo no final do ano passado.Nos bastidores do canal, há um entendimento de que o fim da parceria entre Mion e o Multishow ocorreu de forma peculiar. Apesar do sucesso do apresentador nas edições dos festivais musicais, devido à sua vasta experiência no entretenimento musical, a Globo percebeu que ele já não estava interessado em continuar nesse papel.Com sua agenda lotada devido às gravações do “Caldeirão” no Rio de Janeiro, Marcos Mion parece estar focado em seu programa semanal na Globo.

Vale ressaltar que ele não apresentou a edição do “Lollapalooza” deste ano, sendo substituído por Thiago Oliveira e Kenya Saade.O último projeto de Marcos Mion com o Multishow foi no ano passado, quando comandou a edição do festival musical “The Town”. Questionado pelo site “LeoDias”, o canal de entretenimento da TV Globo limitou-se a dizer que Marcos Mion é contratado da Globo e, portanto, “pertence a todos os canais e plataformas da empresa”.No entanto, o portal contestou essa declaração, afirmando que na prática nenhum artista contratado da TV Globo fica disponível para comandar projetos relacionados a outros canais do mesmo grupo televisivo.

Em Off

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução