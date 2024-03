Prefeitura oferece serviços jurídicos e de saúde às mulheres do Jurunas, Cremação e Condor

Serviços de atenção básica à saúde e jurídicos serão oferecidos às mulheres do Jurunas, Condor e Cremação, bairros de atuação do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben). Os atendimentos serão nesta quinta-feira, 14, no Centrão da Paróquia de Santo Antônio de Lisboa, na rua São Miguel, 855, das 9h às 13h, e faz parte da programação Março é das Manas, da Prefeitura de Belém, em alusão ao Dia Internacional de Luta das Mulheres.

“A ideia é levar os serviços ao público mais vulnerável e com dificuldade acessá-los, concentrando em um único lugar vários atendimentos para facilitar a vida daquelas mulheres que não dispõem de tempo e carência de locomoção”, informa a subcoordenadora social do Promaben, Regina Pena.

Oito organizações vão estar reunidas no Centrão para prestar serviços, como Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), com exames preventivos; e empresa Embeleza, oferecendo cortes de cabelo, design de sobrancelha e massagem relaxante. Além disso, a população receberá atendimento jurídico e participar da oficina de turbantes, promovidos pela Coordenação Antirracista (Coant).

“Será um momento de celebração e chamamento para a luta. Queremos atender de forma completa mulheres beneficiárias e famílias remanejadas e remanescentes das áreas de obras do Promaben, garantindo não só saneamento adequado, mas também fortalecendo sua cidadania”, conclui Regina.

Serviço:

Março das Manas

Dia: 14/03

Hora: início às 9h

Local: Centrão da Paróquia Santo Antônio de Lisboa, rua São Miguel, 855 – Cremação

Sesma

– Vacinas

– Controle de Hipertensão e Diabetes

– PICs (Práticas Integrativas e Complementares)

– Dignidade menstrual

– Planejamento Reprodutivo

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma)

– Hora do chá ( Orientação sobre o uso de plantas medicinais)

– Entrega de mudas

Coant

– Assessoria Jurídica

– Confecção de Turbante

Cras Jurunas

– Serviços Institucionais

Coordenadoria de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional (Copsan)

– Aproveitamento integral dos alimentos

– Alimentação saudável na gestação

– Alimentação saudável na menopausa

Embeleze

– Corte de cabelo feminino

– Designer de sobrancelhas

– Massagem relaxante

Banco do Povo

– Serviços Institucionais

Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel)

– Orientação sobre os tipos de violência doméstica.

Texto: Márcia Lima

Fonte: Agência Belém/Foto: Felipe Neves/Agência Belém