SEMMU promoverá blitz para conscientizar sobre a violência contra a mulher

Na próxima sexta-feira (15), a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (SEMMU), realizará uma ação de conscientização e valorização da mulher na cidade. Será uma programação especial com o objetivo de chamar a atenção para a valorização da mulher no município e em preparação para a inauguração da primeira Casa da Mulher Brasileira do Estado, que será inaugurada neste mês na estrada do Maguari, próximo Parque Cultural Vila Maguari.

A programação pretende abordar assuntos relevantes para ajudar mulheres vítimas de violência, os locais de apoio disponíveis na cidade, além de promover a ideia de empoderamento feminino. O principal objetivo é divulgar as ações da SEMMU e sensibilizar a população sobre a importância da valorização da mulher na sociedade.

Ação de Conscientização de combate à violência contra a mulher

Local: Av. Mário Covas com Av. Três Corações

Data: 15/03 (Sexta-feira)

Horário: 08h

Foto: ASCOM PMA