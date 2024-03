Ana Hickmann segue em frente e assume namoro com Edu Guedes

As suspeitas envolvendo um namoro entre os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes finalmente se confirmaram. Amigos durante 20 anos, os dois comunicadores iniciaram um relacionamento amoroso no início de janeiro deste ano, segundo reconheceu a assessoria de imprensa de Hickmann.

Os rumores começaram após Ana e Edu aparecerem juntos em público em diversos momentos de descontração, depois da separação da apresentadora com o empresário Alexandre Correa, acusado de agredi-la em novembro.

Inicialmente, o novo casal negou que estivesse em um relacionamento amoroso. Contudo, nesta terça (12), a dupla decidiu assumir o namoro por meio de sua assessoria e chegou a divulgar sua primeira foto romântica.

Pouco depois, Ana fez uma publicação no Instagram exibindo outra foto com Edu e refletindo sobre novas chances de viver o amor.

– É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas – escreveu.

Vale lembrar que Correa pediu, no último dia 19 de fevereiro, pediu à Justiça que Ana Hickmann e Edu Guedes fossem multados em R$ 500 mil por alienação parental, constrangimento e coação contra o filho que o empresário tem com Hickmann, o pequeno Alezinho. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Correa ainda pede que Guedes seja preso.

Fonte: Pleno News/ Foto: Arquivo Pessoal