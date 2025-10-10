Prêmio Jabuti 2025: conheça os finalistas que disputam os maiores prêmios da literatura brasileira

A edição de 2025 do Prêmio Jabuti anunciou seus indicados: já estão definidos os cinco finalistas de cada categoria nas áreas de Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.

O anúncio foi feito pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) na terça-feira (7). Os grandes vencedores serão revelados em uma cerimônia que acontecerá no dia 27 de outubro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

São ao todo 23 categorias de premiação, incluindo o cobiçado título de Livro do Ano, que reúne concorrentes dos eixos Literatura e Não Ficção.

Entre os finalistas, figuram nomes já consagrados na literatura brasileira. No eixo Literatura, há obras nominadas nas categorias conto, crônica, poesia, infantil, juvenil, histórias em quadrinhos, romance literário e romance de entretenimento.

No eixo Não Ficção, as categorias contemplam temas como artes, biografia/reportagem, economia criativa, educação, negócios e saúde e bem-estar.

Na Produção Editorial, disputam destaque os melhores projetos gráficos, capas, ilustrações e traduções. E no eixo Inovação, há espaço reservado para novos escritores com destaque em poesia ou romance.

Além da estatueta do Jabuti, cada vencedor em categoria individual receberá R$ 5 mil. O escolhido para Livro do Ano será premiado com R$ 70 mil e uma viagem à Feira do Livro de Londres, em celebração ao Ano da Cultura Brasil-Reino Unido.

Para quem gosta de literatura, essa edição promete, pois entre os indicados estão obras de impacto e diversidade de estilos. É uma celebração da produção literária nacional — e a expectativa cresce até 27 de outubro.

Imagem: Reprodução Instagram