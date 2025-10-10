Mercado de São Brás ganha novo Polo Gastronômico após reforma

A Prefeitura de Belém inaugurou, na noite de ontem, quinta-feira, 09, o novo Polo Gastronômico do Mercado de São Brás. São mais de 80 espaços comerciais entre restaurantes, bares, lojas e serviços. A entrega marca uma nova etapa do projeto de requalificação do complexo, considerado uma das obras prioritárias e legado da COP-30.

Coordenada pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), a intervenção transformou o tradicional mercado em um espaço moderno, acessível e sustentável, sem perda das características arquitetônicas originais.

Patrimônio restaurado e modernizado

O edifício centenário, projetado em 1911 pelo arquiteto italiano Filinto Santoro, mantém elementos do art nouveau e do neoclássico, agora combinados a uma infraestrutura de ponta que inclui climatização central, sistema de segurança, acessibilidade e estacionamento subterrâneo para mais de 200 veículos.

Com o novo polo, a Prefeitura busca valorizar a gastronomia e a cultura amazônica, estimulando o turismo e fortalecendo a economia local. Os 86 empreendedores autorizados a ocupar os espaços foram selecionados por meio de edital público e chamamento aberto, assegurando transparência e diversidade na ocupação do mercado.

Além de oferecer um ambiente acolhedor para moradores e visitantes, o Mercado de São Brás passa a ser um novo centro de convivência urbana, com áreas para eventos, praça de alimentação e restaurantes temáticos. O projeto também dialoga com o conceito de economia criativa, promovendo o empreendedorismo e a geração de emprego e renda em um dos pontos mais simbólicos da capital paraense.

Oportunidade e recomeço

O prefeito Igor Normando destacou a importância do momento para Belém e para os trabalhadores do comércio local.

“Além de requalificar um patrimônio histórico, aqui também é um lugar de uma diversidade cultural e gastronômica e aqui tem um pouco de cada um de nós. O Mercado de São Brás, sem dúvida alguma, é um presente no coração da nossa cidade. Tenho certeza que entrará para a história esse dia”, disse o prefeito.

Para os empreendedores que atuam no local, a entrega do espaço representa uma oportunidade de recomeço e crescimento.

Vitória Nunes, representante da loja Ame, de economia criativa, ressaltou a importância de manter um espaço que valoriza a cultura e diversidade na capital.

“É um grande momento para a nossa cidade. São várias inaugurações de espaços que geram oportunidades para os microempreendedores ocuparem esses locais e isso movimenta muito o trabalho que fazemos, principalmente por uma questão regional. Estamos ligados por todas essas questões culturais da nossa cidade”, disse .

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, André Cunha, a entrega marca a valorização dos empreendedores, do turismo e da gastronomia local.

“A importância é máxima. O complexo gastronômico e cultural do Mercado de São Brás representa a valorização dos nossos trabalhadores, do turismo, da gastronomia e dos eventos. Foi um projeto meticulosamente pensado, que fez questão de garantir espaços dignos e de qualidade. O mercado simboliza essa valorização: mostrar que a economia popular também pode atuar em ambientes modernos e bem equipados. O Mercado de São Brás é hoje um dos mercados mais bonitos e completos do Brasil, um equipamento turístico, cultural e gastronômico que a população de Belém ganhou com muito orgulho”, destacou André.

Fonte e imagens: Agência Belém