Iniciativa do ID_BR reconhece projetos de empregabilidade, educação e cultura; inscrições são gratuitas e seguem até 5 de dezembro

O Instituto Identidades do Brasil (ID_BR) abriu as inscrições para a 10ª edição do Prêmio SIM à Igualdade Racial, que reconhecerá pessoas, organizações, empresas e projetos comprometidos com a promoção da igualdade racial no país. A edição de 2027 contará com 12 categorias, três delas inéditas, e premiação de até R$ 25 mil por iniciativa vencedora. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 5 de dezembro de 2026.

Com o tema “O Ano das Alianças”, a premiação está organizada em três pilares: Empregabilidade, Educação e Cultura. As novas categorias são Guardiões da Educação Pública, voltada a profissionais e coletivos da rede pública; Juventude e Territórios, que reconhece projetos liderados por jovens negros e indígenas de 15 a 29 anos; e Inclusão Produtiva, destinada a iniciativas de formação profissional, empregabilidade e geração de renda com recorte racial. Para essas três categorias, o prazo de inscrição foi estendido até 28 de fevereiro de 2027.

Uma das novidades é a parceria inédita com o Sesc RJ, que prevê premiações de até R$ 25 mil nas categorias Educação e Oportunidades, Guardiões da Educação Pública e Juventude e Territórios. Em cada uma delas, serão reconhecidas iniciativas das cinco regiões brasileiras. Nas demais categorias, oito iniciativas receberão R$ 3 mil cada.

Podem participar pessoas, empresas, organizações e projetos com atuação no Brasil e pelo menos um ano de atividade até o encerramento das inscrições. As iniciativas devem ter a igualdade racial como eixo central e ser lideradas por pessoas negras (pretas e pardas) ou indígenas, ou direcionadas a esses públicos. Também é necessário apresentar materiais ou links públicos que comprovem a atuação.

A avaliação será realizada por júris técnicos específicos para cada pilar, com critérios definidos conforme as categorias. O ID_BR ficará responsável pela triagem de elegibilidade e pela validação do processo.

A cerimônia de premiação está prevista para 12 de maio de 2027, no Rio de Janeiro. A iniciativa busca dar visibilidade a trajetórias e projetos que contribuem para ampliar direitos, oportunidades e representatividade racial no país.

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site do Prêmio SIM à Igualdade Racial.

Fonte e imagem: Agência Pauta Social com Redação da ONG News