Preservação de vidas: setembro registra 136 CVLIs, menor número desde 2010

Garantir Segurança Pública envolve a adoção de medidas em diversos setores sociais, considerando a manutenção da ordem pública. Nesse viés, o Pará alcançou um patamar de referência nos últimos anos, a contar de 2019. As conquistas englobam a educação, pavimentação, melhoria da mobilidade urbana e a preservação de vidas, com a redução continuada dos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs).

O sistema de segurança estadual, de forma coordenada, tem avançado nas ações para prevenir e reprimir a criminalidade, atuando conforme as diretrizes do Governo do Estado, e considerando a estatística criminal para alocar o efetivo policial. No que tange à Polícia Militar, isso tem resultado na abrangência das políticas públicas de segurança, que abarcam investimentos na formação dos agentes e na aquisição de material moderno, mais adequado à prestação de um serviço de excelência.

Viaturas novas, incluindo carros blindados, armamentos, coletes balísticos, drones, motocicletas, incentivo à procriação de caninos, construção e reforma de unidades policiais em Belém e no interior são algumas das medidas que têm contribuído para que a Corporação avance com sucesso no combate à criminalidade, especialmente os Crimes violentos letais intencionais.

Desde o ano de 2010, os tipos penais englobados no CVLI, como homicídio e latrocínio, começaram a ser registrados oficialmente. Em setembro deste ano computou o menor número, desde 2010, com 136 registros. Mais que reprimir esses delitos, foram vidas preservadas em todo o Estado. Para esse resultado, o empenho diário da tropa da PMPA tem colaborado significativamente, em operações diversas, como Madrugada da Paz, Polícia Mais Forte, Força Total, Escola Segura, entre outras.

Aliado ao aspecto formativo, com quase 3 mil policiais formados entre 2022 e 2024, e a previsão de ingresso de mais 4 mil agentes, a PM tem robustecido a presença da Corporação nas ruas, com eficiência, visando a repressão qualificada, que atua mediante a coleta de informações que, devidamente processadas pelo Centro de Inteligência da PM, alicerçam o planejamento operacional da Instituição.

O Comandante-Geral da PM, Coronel Dilson, ressalta que mais que atuar maciçamente, o efetivo está mais técnico e preparado com equipamentos que garantem a segurança deles e da sociedade. “Avançamos muito nos últimos anos, modernizados a Corporação em todos os aspectos. Com apoio e investimentos do Governo do Estado, temos proporcionado à tropa condições mais adequadas para o exercício da missão constitucional de preservação da ordem pública. Construímos prédios, reformamos outros, adquirimos material de ponta para garantir que o trabalho prestado à sociedade será de excelência e acima de tudo, valorizamos nosso policial, nosso maior patrimônio”, ressaltou o gestor.

Os dados referentes ao CVLI são oriundos da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal, que cataloga os números e disponibiliza para acesso amplo.

Fonte: Agênicia Pará/Foto: Divulgação