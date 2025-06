Primeira cirurgia neuroendoscópica do HMPA garante recuperação rápida e devolve qualidade de vida à paciente

O Hospital da Mulher do Pará (HMPA) deu um passo importante na ampliação da oferta de procedimentos de alta complexidade no SUS ao realizar, pela primeira vez, uma neurocirurgia minimamente invasiva para retirada de tumor na hipófise. A paciente Sueli Brito, de Ipixuna do Pará, recebeu alta nesta segunda-feira (9), após uma recuperação estável e bem-sucedida.

Dona de casa e avó, Sueli aguardava por atendimento há três anos e não escondeu a emoção ao deixar o hospital:

“Foi muito boa a cirurgia, com médicos competentes e uma equipe especializada. Agora estou ansiosa para ver meus netos e continuar minha vida sem aquela dor que eu sentia.”

A cirurgia foi conduzida pelo neurocirurgião Luiz Batista e realizada por meio de técnica neuroendoscópica um procedimento minimamente invasivo feito por via nasal, que evita cortes e reduz riscos.

“A técnica permite acessar a base do cérebro sem grandes incisões. A recuperação é mais rápida e segura, graças à integração entre neurocirurgia e otorrinolaringologia”, explicou o especialista.

O tumor removido estava localizado na hipófise, glândula situada na base do cérebro responsável pelo controle de diversas funções hormonais no corpo. A realização do procedimento marca um avanço para o HMPA, que passa a oferecer alternativas de tratamento mais modernas e eficazes para mulheres com quadros clínicos complexos.

A diretora-geral do hospital, médica intensivista Nelma Machado, celebrou a conquista:

“Essa cirurgia exigiu não só tecnologia de ponta, mas uma equipe altamente qualificada. Ter esse serviço na rede pública é motivo de muito orgulho para todos nós. Acompanhar a recuperação da Sueli nos enche de alegria e nos mostra que estamos no caminho certo.”

A realização do procedimento e a alta de Sueli representam um marco na descentralização do acesso à saúde de alta complexidade no Pará, especialmente para mulheres do interior do estado, como Ipixuna. O sucesso da cirurgia é um reflexo do compromisso do HMPA com o cuidado integral à saúde da mulher paraense.

Imagem: Agência Pará