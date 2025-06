Atletas do ‘Talentos Esportivos’ brilham com 12 medalhas e troféu por equipe em campeonato internacional de ginástica

A ginástica artística paraense conquistou grande destaque na XXIV Copa Olimpíada Internacional de Ginástica Artística, realizada em Montevidéu, no Uruguai. A delegação do Programa Talentos Esportivos, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), trouxe para o Pará 12 medalhas sendo 5 de ouro, 3 de prata e 4 de bronze além do troféu de campeã por equipe.

Composta por 20 atletas, a equipe paraense competiu em diversas categorias, do pré-infantil ao adulto, representando o estado em uma das principais competições da América do Sul, organizada pela Federação Sul-Americana de Ginástica e pela Federação Uruguaia de Ginástica.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, celebrou o desempenho das ginastas e ressaltou o compromisso do governo com o esporte:

“O sucesso do Talentos Esportivos mostra o investimento contínuo do Governo do Pará e da Seel no desenvolvimento esportivo em várias modalidades. Essas conquistas são motivo de orgulho e motivação para seguirmos incentivando nossos atletas, garantindo que o Pará continue sendo destaque nacional e internacional.”

O destaque do campeonato ficou para a categoria Escuela (pré-infantil de 6 a 8 anos), que garantiu o ouro por equipe nas modalidades solo e salto. Individualmente, Pérola Daiana Pereira conquistou o ouro, Geovana Andrade a prata, enquanto Elisa Delgado Torres e Marina Melo dividiram o bronze. Elisa, de apenas 6 anos, destacou a alegria pela conquista: “Estou muito feliz e motivada a treinar mais. Agradeço ao Governo do Pará e à Seel pelo suporte.”

A mãe de Elisa, Thalita Delgado Torres, reforçou a importância do apoio governamental para que crianças tenham acesso ao esporte e afastem-se de caminhos perigosos:

“O esporte oferece disciplina, vivência e experiência que levam para a vida toda. O projeto Talentos Esportivos tem sido essencial para nossas crianças.”

O treinador Ulisses Lima destacou a importância da experiência internacional:

“Competir fora do Brasil, com regulamentos internacionais, é fundamental para a formação das atletas. Esse apoio da Seel, especialmente do secretário Cássio Andrade, é indispensável para que possamos levar nossos talentos para esses desafios.”

O Talentos Esportivos agora se prepara para os próximos eventos no segundo semestre, incluindo as seletivas para os Jogos da Juventude e Jogos Escolares Brasileiros, e a Copa Amazônia de Ginástica, que será realizada em Belém.

Medalhistas da XXIV Copa Olimpíada Internacional de Ginástica Artística — Talentos Esportivos (Pará):

Categoria Adulto — Nível 5

3º lugar geral — Juliana Ramos

Categoria Adulto — Nível 4

2º lugar geral — Luana Fernandes

Categoria Adulto — Nível 3

5º lugar geral — Thavini Beatriz

Categoria Infantil — Nível 2A

1º lugar geral — Valentina Costa Serrão

Categoria Infantil — Nível 2B

1º lugar geral — Gabriela Sena

2º lugar geral — Helena Herrera

Adulto

1º lugar geral — Bruna Borcem

9 a 12 anos

1º lugar geral — Maria Clara Marçal

3º lugar geral — Isabella Rangel

Categoria Escuela de Ginástica (6 a 8 anos)

1º lugar geral por equipe

1º lugar geral — Pérola Daiana Pereira

2º lugar geral — Geovana Andrade

3º lugar geral — Elisa Delgado Torres e Marina Melo

4º lugar geral — Maria Maitê Barbosa

5º lugar geral — Maria Helena Almeida

6º lugar geral — Maria Valentina Rocha

Imagem: Agência Pará