Pará registra queda de 58% no índice de criminalidade em outubro

Além dos investimentos diretos na estrutura da segurança pública, com treinamento de pessoal, compra de viaturas, coletes, armamentos e melhoria na infraestrutura das delegacias, o avanço de diversas políticas públicas implementadas pelo Governo do Pará é um diferencial para garantir a diminuição dos índices de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), que englobam homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Só em outubro, a queda registrada foi de 58%. No ranking dos meses de outubro, 2025 lidera com o menor número de registros, no comparativo a outubro de 2018.

Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Jonatas Souza cita o papel das Usinas da Paz como estratégico para o alcance desse resultado. “São mais de 70 serviços gratuitos disponíveis para a população, que envolvem investimentos em educação, saúde, lazer, incentivos para qualificação profissional e oportunidades de inserção no mercado de trabalho. A presença das Usinas da Paz no Estado é um fator importante para a redução da violência, assim como outros investimentos sociais garantidos pelo Governo”, ressalta.

COMPLEXOS DE CIDADANIA

Com 18 Usinas da Paz em pleno funcionamento, que já garantiram mais de 10,9 milhões de atendimentos, e mais 19 em construção, o governo do Estado segue com a meta de expansão das UsiPaz para diversas regiões. Os complexos de cidadania possuem estruturas modernas e funcionais para atender demandas da população.

A UsiPaz da Cabanagem, em Belém, entregue em 2022 pelo Estado, transformou a realidade de famílias que moram no bairro, de acordo com Isabelle Coelho, que reside às proximidades do complexo. “Antes, o medo era instalado. As pessoas não ficavam na frente de casa. Todos se recolhiam cedo, inclusive o comércio. Com a chegada da Usina da Paz, essa realidade não existe mais. O povo passou a ter orgulho de morar na Cabanagem, a se sentir seguro e a ter dignidade. Não consigo mais pensar no bairro sem a Usina, porque ela trouxe, definitivamente, sentido para as nossas vidas”, garante a moradora.

DADOS

Segundo os dados divulgados pela Secretaria-Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), de 1° a 31 de outubro de 2025 foram registradas 144 ocorrências de Crimes Violentos Letais e Intencionais no Estado, enquanto no mesmo período de 2018 foram computados 340 casos.

Casos de homicídios tiveram queda de 60,25% em todo o Estado, ao serem registrados 322 e 128 casos, respectivamente em outubro de 2018 e de 2025. No acumulado de janeiro a outubro deste ano, foram registrados 1.527 casos de CVLI no Estado, comprovando uma redução de 55,58%, se comparado ao mesmo período de 2018, o que representa a preservação de 1.911 vidas em números absolutos. Em relação ao número de homicídios registrados em dez meses de 2025, o Pará apresentou redução de 56,60% ao comparar o mesmo período com 2018.

“Os resultados demonstram que os fortes investimentos do Governo na segurança pública do Pará têm surtido efeito. Recentemente, foram entregues mais de R$ 50 milhões em equipamentos e novas estruturas, utilizados pelas melhores polícias do mundo, buscando, cada vez mais, a redução na criminalidade. Tudo isso é sustentado também por uma política pública social que, realmente, é transversal e envolve todas as secretarias, que é o Território Pela Paz (TerPaz), por meio das Usinas da Paz. Tem sido uma combinação perfeita de segurança e acesso a serviços para a sociedade”, informa Ualame Machado, titular da Segup.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias