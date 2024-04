Primeiro RE-PA da decisão de vaga na final da Copa Verde se encerra em 0 a 0

Um jogo decisivo, bastante movimentado. Assim foi a primeira partida, clássico Rei da Amazônia entre Clube do Remo e Paysandu, e que se encerrou com um 0 a 0 bem disputado entre as duas equipes no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, válida pela disputa de vaga na final da Copa Verde 2024. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo 07, desta feita, no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2024.

O jogo teve a cobertura lance a lance da equipe Titulares do Esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará, com patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo mais barato na esquina da economia (Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no centro comercial de Belém). As empresas são da holding do Grupo Carlos Santos, o Amigo do Povo.

No primeiro tempo, com um Mangueirão lotado, especialmente pela Fiel bicolor, houve muita movimentação dos dois lados, o Remo, com grande velocidade, impetuosidade e a armar investidas das mais perigosas. No segundo tempo, entretanto, o Leão volto já bastante cansado, sem grandes lances. Ao contrário, o Paysandu começou a jogar e se lançar ao ataque. Por pouco o artilheiro Nicolas não fazia um gol que colocaria a equipe bicolor em superioridade, entretanto, não houve finalização e, assim, a partida foi desenvolvendo, com lances dos mais discutidos, tendo o jogo se estendido até os 52 minutos devido aos acréscimos.

Diante do resultado da noite desta quarta-feira, 03, está tudo igual na semifinal da Copa Verde 2024, embora o Paysandu tenha criado as melhores situações. É de se frisar que houve intensidade da parte do Leão Azul que dominou todo o primeiro tempo. No segundo tempo, entretanto, foi a vez do Paysandu. O resultado de 0 a 0 foi considerado justo pela crônica esportiva. Na próxima quarta-feira, Remo e Paysandu voltam a se encarar pela Copa Verde. Quem vencer vai para a final. Se o resultado permanecer o mesmo, as decisões vão para a cobrança de penalidades.

Desta forma, o jogo da noite de hoje serviu para que as duas equipes se avaliem e vejam as falhas, as deficiências e o que pode e deve ser corrigido não apenas para o primeiro jogo da final do Parazão, como também, para a última partida da semifinal da Copa Verde. (Texto: Nazaré Sarmento/Edição: Roberto Barbosa)

Ficha Técnica

Data: 03/04/2024

Hora: 20h

Local: Mangueirão

Paysandu

Diogo Silva; Edílson (Michel Macedo), Wanderson, Lucas Maia, Bryan; Gabriel Bispo (Val Soares), João Vieira, Biel (Robinho); Vinícius Leite (Esli Garcia), Edinho (Ruan) e Nicolas

Técnico: Hélio dos Anjos

Remo

Marcelo Rangel; Vidal (Vidal), Ícaro, Bruno Bispo, Raimar; Paulinho Curuá, Jaderson (Renato Alves), Pavani (Ronald), Kelvin, Marco Antônio (Sillas) e Ribamar (Ytalo)

Técnico: Gustavo Morínigo

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu; Samara Miranda/Agência Remo