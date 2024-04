Inscrições Abertas para a Feira e Oficinas de Artesanato do Projeto CEO da Periferia

O Projeto CEO da Periferia está com pré-inscrições abertas para artesãos interessados em participar de suas atividades, que incluem oficinas, feira e workshop. Artesãos maiores de 18 anos residentes nos Distritos de Belém – Mosqueiro (DAMOS), Outeiro (DAOUT), Icoaraci (DAICO), Bengui (DABEN), Entroncamento (DAENT), Sacramenta (DASAC), Belém (DABEL) e Guamá (DAGUA) – são elegíveis para se inscreverem.

Os interessados têm até o dia 06 de abril para realizar a pré-inscrição online, acessando o link disponível no Instagram @ceodaperiferia e seguindo as instruções do regulamento. As áreas abrangidas pelo projeto incluem moda customizada, bijuterias, acessórios pessoais, panos de cozinha customizados, adornos decorativos, biscuits, louças personalizadas, entre outros.

O Projeto CEO da Periferia, aprovado pelo Edital nº 006/2023 – Múltiplas Linguagens – Lei Paulo Gustavo, Fundação Cultural do Município de Belém (FUMBEL) / Prefeitura Municipal de Belém, tem como objetivo promover o empreendedorismo criativo e colaborativo na região.