Parlamentares do PSOL querem que a Starlink seja investigada

Parlamentares do PSOL querem que a Starlink, uma das empresas de Elon Musk, seja investigada por antenas encontradas em garimpos ilegais na terra Yanomami. O políticos acionaram o Ministério Público Federal (MPF), a Polícia Federal (PF) e a Anatel. As informações são do colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Representações foram enviadas aos órgãos, na última terça-feira (16), pela deputada federal Luciene Cavalcante, pelo deputado estadual Carlos Gianazzi e pelo vereador Celso Gianazzi. Os três parlamentares são do PSOL de São Paulo.

– Por todo o exposto, salta aos olhos que, a despeito da gravíssima crise humanitária enfrentada pelo povo Yanomami, que passa por um processo de histórica e intensa destruição, causada principalmente pelo garimpo ilegal, os satélites da empresa Representada sejam utilizados como instrumento de sustentação de um genocídio sem qualquer constrangimento – alegam os parlamentares nas representações.

As antenas foram encontradas em operação da PF realizada entre os dias 4 e 10 de março. Foram apreendidas 24 antenas da Starlink.

Fonte: Pleno News Foto: SHAWN THEW/EFE/EFEVISUAL