Vice-governadora assina ordem de serviço para mais 7 km de asfalto em Moju

“A gente esperava muito pela chegada desse asfalto, vai diminuir o sofrimento da gente”, disse o vendedor de cocos Sebastião de Sousa, morador do bairro Pôr do Sol, no município de Moju, um dos beneficiados com a ordem de serviço assinada pela vice-governadora Hana Ghassan, na manhã desta quinta-feira (6), e que garante mais 7 quilômetros de asfaltamento para a cidade da Região de Integração do Tocantins.

Acompanhada de autoridades e dos moradores, Hana Ghassan destacou a importância da chegada do asfalto para a melhoria da mobilidade urbana e segurança viária da população de Moju.

“Estamos muito felizes de estar aqui em Moju, fazendo a assinatura para início da obra de pavimentação de 7 quilômetros. Sabemos a importância para a população em trazer o asfalto, que muda a vida das pessoas e isso é graça ao trabalho conjunto. O Governo do Estado tem trabalhado junto com os municípios e Moju é a segunda cidade em que estamos trazendo a caravana 2024 do ‘Asfalto Por Todo o Pará’. Serão muitos benefícios para a população desse querido município”, pontuou a vice-governadora.

Os serviços de terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentação, calçada, sarjeta, meio-fio e sinalização são gerenciados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). As máquinas já estão em Moju para o início das obras, que têm prazo de 10 meses.

Quem está feliz com a pavimentação é Rosinei Meireles, que desde que se mudou para o bairro Pôr do Sol, há 12 anos, convive com o barro e a poeira, o que dificulta a venda dos seus produtos. “Não tinha jeito, era só lama e barro grudados na sandália. Vai ficar melhor para todo mundo. Fiquei muito alegre e satisfeito, o coração está batendo a mil por hora. Vem essa melhoria para todos nós”, falou o vendedor.

Desde 2019, o Programa Asfalto Por Todo o Pará já asfaltou mais de 2 mil quilômetros de vias urbanas em todas as regiões do Estado. O titular da Seop, Ruy Cabral, enumerou os benefícios da iniciativa que vem mudando a realidade da população paraense.

“A nossa vice-governadora está cuidando da cooperação do Governo. Queremos trazer conforto e qualidade de vida para as pessoas que pisam na lama no inverno, e no verão vem a poeira. Um programa desse tamanho é importante para valorizar a cidade, dar dignidade, facilitar o acesso do ir e vir”, disse o secretário.

Programa – O Asfalto Por Todo o Pará tem garantido serviços para a melhoria da infraestrutura urbana nos 144 municípios do Pará. Essa é a 4ª etapa do programa, que neste ano já garantiu mais asfalto para cidades das Regiões de Integração do Guamá e do Tocantins.

Desde 2019, a iniciativa já beneficiou o município de Moju com mais de 19 quilômetros de asfalto. A prefeita da cidade, Nilma Lima, destaca a importância da parceria com o Estado. “Essa parceria de Moju com o Governo do Pará traz esse conjunto de ações que beneficia a todos. Estou muito feliz de estar mais uma vez com a vice-governadora Hana, que traz mais investimento”, disse a prefeita de Moju.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará