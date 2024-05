Programas Educacionais abrem caminhos para o futuro das comunidades de Oriximiná

Em Oriximiná, cidade localizada na região Oeste do Pará, comunidades quilombolas e ribeirinhas têm sido beneficiadas com oportunidades de adquirir qualificação profissional, proporcionando-lhes a esperança de um futuro promissor. Por meio de cursos promovidos pela Mineração Rio do Norte (MRN) em parceria com empresas como a Komatsu e WLM, as atividades de inserção social têm transformado realidades. É o caso de Malena Caldas, de 30 anos, moradora da comunidade Boa Vista. Por ter sido mãe muito cedo, ela adiou o sonho de se qualificar por anos, mas finalmente cumpriu o objetivo de vida graças à participação no curso de Mecânico de Manutenção de Equipamentos de Mineração.

“Eu trabalhava no setor administrativo e foi magnífico ser escolhida. Eu sou uma pessoa que acredito que tudo a gente consegue, e estava esperando uma oportunidade para seguir nesse curso que me deu a chance de entrar no mercado de trabalho e ser uma pessoa melhor”, comentou Malena.

A formação, além de proporcionar novas oportunidades de inserção no mercado de trabalho, também transforma histórias. Foi com esse pensamento que Gisele Ferreira, de 35 anos, participou do curso e foi colega de classe do próprio filho. Hoje, ambos comemoram a certificação no curso de Mecânico de Manutenção de Equipamentos de Mineração. “Eu larguei o emprego para fazer a qualificação porque conhecimento nunca é demais. E ainda levei meu filho comigo, que concluiu o ensino médio. A gente acordava cedo, ia embaixo de chuva, junto com toda a família, para economizar combustível, mas foi gratificante”, disse.

Entre os cursos profissionalizantes estão Elétrica Básica Aplicada à Automotiva, Mecânica Básica Veicular e Manutenção Preventiva de Caminhões e Manutenção de Mecânico de Mineração. A primeira turma do parceiro WLM contou com a participação de 21 alunos, vindos das comunidades do Lago do Batata e do Alto Trombetas 1.

Para o gerente de Recursos Humanos da MRN, Leandro Ribeiro, essas iniciativas estão totalmente alinhadas com os valores e propósito da MRN e reforçam o compromisso das empresas e instituições parceiras em potencializar a educação e qualificação profissional dos moradores da região. “Oferecemos oportunidades de capacitação e qualificação profissional aos moradores da região para que possam potencializar sua empregabilidade. Buscamos qualificá-los para que estejam mais preparados para acessar as oportunidades profissionais, tanto na MRN quanto em empresas parceiras. Mantemos o compromisso com a equidade de gênero, garantindo que todos os moradores da região, homens e mulheres, tenham condições igualitárias de ingresso nas ações de qualificação. Nosso objetivo é impulsionar as contratações nas comunidades”, declarou.

Segundo Elessandra Corrêa, analista de Relações Comunitárias da MRN, estes cursos visam proporcionar habilidades práticas e conhecimentos técnicos essenciais para pessoas que buscam melhorar suas perspectivas de emprego e qualidade de vida. “Investir em educação sempre será uma iniciativa promissora. As ofertas de cursos profissionalizantes representam uma poderosa ferramenta para capacitar e fortalecer as comunidades locais, oferecendo oportunidade tangíveis de crescimento pessoal e progresso socioeconômico. Ao investir no desenvolvimento de habilidades e conhecimentos, estamos construindo um futuro mais brilhante e inclusivo para todos. Observamos a possibilidade da participação de territórios diferentes, nos variados cursos de qualificação profissional”, destacou.

FUTURO

A MRN também atua com a oferta de educação básica e qualificação profissional em outras localidades por meio do Projeto Educação pela Amazônia. Estruturado em 2022, a iniciativa oferece cursos nos eixos da Elevação de Escolaridade, Qualificação Profissional e Cursos Livres. Já foram beneficiadas s comunidades Lago do Ajudante, Abuí, Serrinha e Boa Vista, pertencentes a Oriximiná, além de comunidades rurais dos municípios de Faro e Terra Santa. Desde o seu início até o final do ano passado 368 alunos participaram do programa, distribuídos em 28 turmas, com 4720 horas de carga horária.

Entre outras importantes iniciativas desenvolvidas pela MRN estão o apoio ao Ensino Médio e Superior a moradores dos territórios Boa Vista e Alto Trombetas II por meio dos Programas de Apoio ao Ensino Básico (PAEB) e de Apoio ao Ensino Superior (PAES). Criado em 1997, o PAEB oferece, gratuitamente, educação integral, com material escolar e didático, transporte e alimentação. Já o PAES, em execução desde o ano 2000, oferece todo o suporte necessário para entrar na graduação, com bolsas para cursos superiores, em ensino presencial ou à distância.

Imagens: Divulgação