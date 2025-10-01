Estado reforça valorização dos Bombeiros com promoção de 243 militares e formação de novos agentes

O Governo do Estado do Pará promoveu, ontem, terça-feira, 30, a solenidade de formatura de 243 bombeiros militares, sendo 240 praças e 3 oficiais. A cerimônia de Troca de Luvas e Divisas ocorreu no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), em Belém, e marca mais uma etapa no processo de valorização e fortalecimento das forças de segurança pública do Estado.

A solenidade celebrou o reconhecimento profissional de homens e mulheres que agora assumem novas responsabilidades na corporação, contribuindo para ampliar a capacidade de resposta do CBMPA em todo o território paraense.

Presente no evento, a vice-governadora Hana Ghassan destacou a importância do momento para os promovidos e para a política de segurança do Estado.

“Estou muito feliz em fazer parte deste momento tão significativo. Quero parabenizar o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e, em especial, todos os promovidos neste evento, que representa um marco na trajetória profissional de cada um. É também um reflexo do fortalecimento contínuo das políticas de segurança e proteção em nosso Estado. É gratificante participar de uma cerimônia que transmite essa energia positiva, alinhada com o que desejamos para o Pará: um estado cada vez mais forte, mais seguro e que cuida da sua gente”, afirmou a vice-governadora.

Durante a programação, o público acompanhou a apresentação do pelotão e o tradicional rito simbólico da troca de luvas e divisas, realizado pelos paraninfos dos promovidos.

Promoções representam avanço histórico para a corporação

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel QOBM Jayme de Aviz Benjó, ressaltou o impacto das promoções para a corporação e para a sociedade paraense.

“As promoções que celebramos hoje são resultado de histórias de superação, compromisso com a missão de servir e dedicação diária dos nossos militares. Por trás de cada farda, há uma família, há esforço e há vocação”, afirmou.

O comandante também destacou o apoio do Governo do Estado para a modernização da corporação.

“As 243 promoções celebradas nesta solenidade totalizam 1.736 militares promovidos desde abril de 2023, o que representa mais de 65% do nosso efetivo. Esse feito histórico só foi possível graças à sanção da nossa Lei de Fixação de Efetivo, que corrigiu distorções e garantiu justiça nas promoções. Hoje temos uma tropa valorizada, motivada e cada vez mais preparada para servir à sociedade paraense”, completou.

Formação de novos bombeiros amplia efetivo

Além das promoções, o Governo do Estado também investe na ampliação do efetivo do CBMPA. Atualmente, mais de 400 novos militares concursados participam do Curso de Formação de Praças, com treinamentos em áreas como combate a incêndios urbanos e florestais, operações com produtos perigosos, entre outras competências fundamentais para a atuação da corporação.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias