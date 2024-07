PRTB lançará na terça-feira a pré-candidatura de Everaldo Eguchi à Prefeitura de Belém

A sede do Grêmio Recreativo Carnavalesco Império Pedreirense, localizada na Travessa Mauriti, no bairro da Pedreira, será palco, na próxima terça-feira, 16, a partir das 18h, do lançamento da pré-candidatura do delegado federal Everaldo Eguchi à Prefeitura Municipal de Belém pelo PRTB. Na oportunidade será lançado também o nome do pré-candidato a vice-prefeito pela mesma chapa.

O anúncio da festa de lançamento no Império Pedreirense foi feito neste sábado, 13, pelo presidente do diretório estadual do PRTB, Fábio Paixão, por meio de suas redes sociais.

O evento da terça-feira, inicialmente, estava previsto para o sábado passado, 06, mas foi adiado em função do falecimento de Arnaldo José de Araújo Barbosa, pai de Bruno Barbosa, que seria o pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Eguchi liderada pelo PRTB.

HISTÓRICO

Eguchi concorreu à Prefeitura de Belém pelo Patriota em 2020. Naquela eleição, obteve 23,06% dos votos, avançando para o segundo turno, quando perdeu para Edmilson Rodrigues, atual prefeito, que obteve 51,76% dos votos válidos. Eguchi teve 48,24%.

Antes, Eguchi já havia disputado, em 2018, uma vaga como deputado federal pelo Partido Social Liberal (PSL) no Pará, quando obteve mais de 52 mil votos, mas não conseguiu uma cadeira na Câmara dos Deputados. Posteriormente, o PSL se fundiu com o Democratas para formar o União Brasil e Eguchi migrou para o Patriota.

Agora, Eguchi integra o quadro de associados do PRTB e volta novamente a concorrer ao cargo de prefeito, admitindo que jamais parou de lutar e que pretende fazer a população de Belém feliz e satisfeita com a administração municipal.

Imagem: Divulgação