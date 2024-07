Livro Decolonização do Ensino das Artes é lançado na SBPC

“Decolonização do Ensino das Artes” é o nome do livro que conta experiências de 17 professores de Arte realizadas nas escolas e formações da rede municipal de Ensino de Belém. O lançamento da publicação ocorreu na quarta-feira, 10, pelo Núcleo de Arte, Cultura e Educação (Nace), da Secretaria Municipal de Educação, durante a programação da 76ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), na Universidade Federal do Pará (UFPA) que encerrou neste sábado, 13.

A publicação é resultado do projeto que vem sendo implantado na educação municipal, com o objetivo de dar maior visibilidade e valorizar a cultura amazônica, na construção de um currículo voltado aos saberes dos territórios dos campos, das águas das florestas e urbano, onde se encontram comunidades escolares.

Para a coordenadora do Nace, Marta Ferreira, “o livro Decolonização do Ensino das Artes mostra a valorização da cultura popular amazônica para se contrapor à cultura colonial eurocêntrica instalada no Brasil desde 1500. Os(as) professores(as) de Arte passaram por várias formações com temas sobre decolonização, que ajudaram a construir experiências culturais da música à danca, que fazem parte da coletânea”, disse a coordenadora.

O professor de arte Márcio Roberto Gonçalves Siqueira, da escola Theodor Badotti, no bairro do Tenoné, teve a sua experiência, “Canção, uma aliada no ensino interdisciplinar e decolonial”, publicada no livro. Ele utiliza a música pra despertar uma consciência crítica entre os estudantes. “Nós debatemos uma variedade de temas históricos, culturais e sociais com os alunos. Tudo é transformado em texto e, depois, em músicas nos ritmos de carimbó, marujada e boi. O nosso trabalho é criar uma consciência crítica e decolonial utilizando a música com os nossos alunos”, relatou o professor de Arte.

A Secretária de Educação Araceli Lemos, participou do lançamento e elogiou o coletivo de professores de arte responsável pela produção do livro. “Estar aqui na reunião do SBPC e em num lançamento de um livro com com experiências realizadas por professores da nossa rede mundial de ensino, deixa a gente muito orgulhosa. Todos estão de parabéns por nos brindar com essa produção coletiva. Vocês são decolonizadores” destacou a secretária.

Serviço

A publicação está disponível para consulta nas bibliotecas escolares da rede municipal de ensino.

Imagens: Agência Belém