Cai em mais de 66% número de roubos no primeiro semestre de 2024 no Pará

Dados apresentados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), mostram que houve redução de 66,63% de roubos em todo o Estado, no período de janeiro a junho, no comparativo com o mesmo período de 2018. Na capital, considerando o mesmo período, a taxa de redução foi de 66,56% entre 2024 e 2018. O estudo foi divulgado na terça-feira, 09.

Em números absolutos, o Pará registrou entre 1º de janeiro e 30 de junho 18.951 roubos. Foram 37.843 registros a menos que 2018, que fechou o primeiro semestre com 56.794 ocorrências. O mês de junho deste ano computou 2.757 casos, e também concluiu com redução de 68,61% em relação ao mesmo mês de 2018, com uma diferença de 6.026 ocorrências a menos entre os dois meses.

O êxito das reduções é resultado de medidas assertivas na área da segurança pública, aponta o secretário titular da Segup, Ualame Machado.

“Mais uma vez o Pará alcança um excelente índice de redução em um indicador importante como é o de roubos. A redução do semestre enfatiza o bom caminho que estamos trilhando neste ano de 2024 com reduções mês a mês. Deve ser ressaltado o trabalho integrado que as forças de segurança vem desempenhando e as estratégias adotadas pela gestão que vem se mostrando acertadas”, declarou Ualame.

As reduções também ocorrem em relação aos mesmos períodos de 2023 e 2022. De janeiro a junho do ano de 2023, foram 22.557 casos, uma redução de 16%. Já em relação ao mesmo intervalo de 2022, que contabilizou 28.548 ocorrências de roubo a taxa de redução atinge 33,6%, demonstrando a continuidade no declínio de registros.

BELÉM

Também é destaque a redução das ocorrências na capital paraense, Belém, neste primeiro semestre. Foram 8.190 casos em 2024, contra 24.493 roubos de janeiro a junho de 2018. Em comparação com o mesmo período de 2023, a redução é de 14,24%, e de 30,3% no comparativo com 2022.

Em junho de 2024, Belém registrou 1.173 roubos, o que aponta uma redução de 68,26% e de 24,37% em relação ao mesmo mês de 2018, que concluiu com 3.696 roubos e 2023, que obteve 1.551, respectivamente.

ROUBO DE CARRO

Os dados coletados pela Siac, referentes ao período de janeiro a junho de 2024 em comparação a 2018 destacam uma redução de 50,87%. Em números gerais, foram registrados 623 casos de roubo de veículos em 2024, comparados a 3.771 ocorrências computadas em 2018.

Ainda de acordo com a análise, o Pará também obteve redução de 22,32% referente ao mesmo período de 2023, que computou 802 roubos de veículos e de 42,5% em relação a janeiro a junho de 2022 que obteve 1.085 registros.

No mês de junho especificamente foram 77 roubos computados em 2024 no Pará contra 562 em 2018, uma redução de 86,30%, sendo 485 casos a menos. Em comparação com junho de 2023, que obteve 118 registros, a diminuição é de 34,75%.

Imagem: Agência Pará de Notícias