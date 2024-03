Putin insinua que Ucrânia tem relação com ataque terrorista

O presidente russo, Vladimir Putin, disse neste sábado (23) que foram tomadas novas medidas de segurança em todo o país e insinuou que a Ucrânia teria relação com o ataque a uma casa de show nas periferias de Moscou, nesta sexta-feira (22). A principal agência estatal de investigação da Rússia afirma que o número de mortos no ataque já soma 133 vítimas.

Putin disse que as quatro pessoas que participaram diretamente do ataque foram detidas e insinuou que estavam tratando, em sua fuga, de cruzar a fronteira com a Ucrânia. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque, por meio de um comunicado.

– Terroristas, assassinos e bestas, que não têm e não podem ter uma nacionalidade, têm um destino sombrio à sua espera: vingança e esquecimento. Eles não têm futuro – completou Putin.

O governador da região de Moscou, Andrey Vorobyov, disse ter visitado o local da tragédia e alertou que o número de mortos “aumentará consideravelmente” à medida que as terefas de busca e resgate continuarem. Segundo investigadores russos, as mortes na casa de espetáculos ocorreram por ferimentos a bala e asfixia pela fumaça do incêndio provocado pelos agressores.

SOBRE O OCORRIDO

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) informou que o ataque foi realizado por um grupo de homens com armas automáticas na cidade de Krasnogorsk, a noroeste de Moscou, antes de um show da banda de rock Piknik. Imagens postadas por testemunhas, em redes sociais, mostram vários homens atirando nas pessoas que entravam no centro comercial e os corpos de várias vítimas caídos no chão.

Canais no Telegram disseram que até 6.200 pessoas estariam na casa de espetáculos no momento do ataque, já que todos os ingressos foram vendidos. Bombeiros tiveram ainda que atuar para apagar um incêndio que começou no local após o ataque terrorista e que causou o desabamento de parte do telhado.

*Com informações AE e EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/NATALIA KOLESNIKOVA / POOL