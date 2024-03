Workshop na Casa das Artes desvenda a imagem da Amazônia nas ficções audiovisuais

A Casa das Artes, está com inscrições abertas para o Workshop ”Desinventando a Amazônia: a imagem de um território e suas ficções audiovisuais”. O curso oferece uma jornada única pela história pessoal e coletiva do olhar, convidando os participantes a uma releitura da realidade e do imaginário que gerou as diversas imagens da Amazônia.

As atividades incluirão também exercícios guiados de imaginação e memória, análise fílmica de trechos selecionados, debates sobre obras cinematográficas relevantes, leitura de textos, atividades lúdicas e muito mais. Os participantes terão a oportunidade de contribuir para a criação de um glossário de imagens e filmes relacionados à Amazônia, enriquecendo ainda mais o debate.

Podem se inscrever no workshop destina-se a artistas, pesquisadores, estudantes de artes e agentes culturais interessados em explorar novas perspectivas sobre a Amazônia através do audiovisual. As inscrições estão abertas até o dia 26 de março e podem ser feitas através do link

Serviço

Workshop ”Desinventando a Amazônia: a imagem de um território e suas ficções audiovisuais”

Data: 1 a 4 de abril

Horário: 15h às 18h

Foto: Divulgação