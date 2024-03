Ivete manda recado para ex-esposa de Lucas após festa do BBB 24: “Eu sou mais você”

A festa da noite desta quinta-feira (22/03) no BBB 24 contou com a presença de Ivete Sangalo. Além do show, a cantora entrou na casa e perguntou quem seria a saudade de cada brother. Lucas disparou que seria Camila e Veveta aproveitou o momento para mandar um recado para a ex-esposa do professor.

“Aproveita para falar com quem vocês estão com saudade”, diz a cantora. “Camila, minha esposa”, responde o professor.

“Camila, um beijo, arrase! Sou mais você”, dispara Ivete. Depois os participantes dizem o nome de um familiar para a cantora mandar um recado.

Depois que Lucas Buda começou a flertar com Pitel dentro do reality, a professora de história Camila Moura, não deixou barato. Após fazer as malas do brother, ela anunciou o fim do casamento. No entanto, o brother ainda não sabe.

