Quarto fim de semana de julho deve registrar grande movimentação na saída de Belém

O quarto e último final de semana de julho deve registrar uma grande movimentação de veículos na saída de Belém em direção ao interior do Estado. A previsão do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) é de cerca de 68 mil veículos saindo da Região Metropolitanaa partir de sexta-feira, 25.

A avaliação preliminar do órgão é que o fluxo seja igual ou menor do que o registrado nos finais de semana anteriores. “Apesar da tradição dos paraenses em viajar aos finais de semana de julho, estamos em um período do mês em que as pessoas já não dispõem de tantos recursos para gastar. Além disso, a maioria já viajou, e não temos mais os shows em Salinópolis, para atrair tantos veranistas”, avalia o diretor Técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia.

Segundo ele, os melhores horários para viagens terrestres continuam a partir das 6h e após às 22h.

Embora com previsão de movimentação um pouco mais branda na BR-316, o Detran continua vigilante nas rodovias estaduais durante toda a Operação Verão 2025. Além da presença dos agentes de educação nas rodovias mais movimentadas, os agentes de fiscalização atuam para coibir infrações e comportamentos que podem causar acidentes.

O trabalho conta com o suporte do sistema de videomonitoramento, que capta infrações como licenciamento em atraso, não uso do capacete e veículo com excesso de passageiro ou com registro de roubo/furto.

DADOS POSITIVOS

O balanço parcial mostra que o índice de respeito à orientação de não dirigir sob influência de bebida alcoólica continua positivo neste mês. Dos 12.160 testes do etilômetro realizados desde o início da Operação Verão, apenas 98 testaram positivo para alcoolemia- menos de 1% dos condutores submetidos ao teste havia ingerido bebida alcoólica. “Os dados são animadores, e mostram que, a exemplo das últimas grandes operações do órgão, a conscientização dos motoristas está aumentando, e que o nosso trabalho de educação e fiscalização está surtindo o efeito desejado de reduzir, ou até zerar, os sinistros com vítimas provocados pela embriaguez no trânsito”, explica Bento Gouveia.

Segundo ele, os agentes estão reforçando a Operação Lei Seca, e também estão atentos à documentação do veículo e do condutor, ao respeito aos limites de velocidade, ao uso do capacete e ao cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos.

