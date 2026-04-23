Remo larga bem na Copa do Brasil e bate o Bahia por 3 a 1 na Fonte Nova, em Salvador

O Clube do Remo deu um passo importante rumo à classificação na quinta fase da Copa do Brasil ao vencer o Esporte Clube Bahia por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, 22, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida marcou a estreia das duas equipes nesta etapa do torneio. O Leão desconheceu o adversário, em quem já havia batido pelo Brasileirão da Série A. O jogo teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, Rádio Metropolitana FM e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.

Apesar do triunfo azulino, o início do confronto foi de forte pressão dos donos da casa. Logo nos primeiros minutos, o Bahia levou perigo com David Duarte, que exigiu grande defesa de Marcelo Rangel em cabeçada, além de uma bola na trave em finalização de Acevedo. Mesmo com maior volume ofensivo do adversário, foi o Remo quem abriu o placar do Jornal A Província do Pará: após bola alçada na área, Tchamba subiu mais alto que a defesa e colocou os visitantes em vantagem.

A resposta do time baiano foi imediata. Pouco depois, Willian José também aproveitu cruzamento e deixou tudo igual. O restante da primeira etapa seguiu com domínio territorial do Bahia, que manteve a posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em chances claras — a melhor delas em chute de Jean Lucas. Já o Remo teve dificuldades para encaixar contra-ataques.

FASE FINAL

Na segunda etapa, o panorama se manteve, com o Bahia mais presente no ataque. Marcelo Rangel voltou a ser decisivo ao impedir novas investidas, enquanto Everaldo desperdiçou uma chance clara ao cabecear para fora, livre na pequena área.

O jogo ganhou novo rumo aos 26 minutos, após falha grave da defesa baiana. O goleiro Léo Vieira errou na saída de bola, perdeu para Yago Pikachu e acabou cometendo pênalti. Na cobrança, o próprio Pikachu bateu com firmeza e recolocou o Remo à frente no placar.

Em desvantagem, o Bahia tentou reagir, mas esbarrou na sólida defesa azulina e na noite inspirada de Marcelo Rangel, que voltou a salvar em cabeçada de David Duarte. Nos acréscimos, o Remo aproveitou mais um erro do adversário para sacramentar a vitória: após recuperação de bola, Marcelinho avançou pela direita e cruzou para Alef Manga, que fechou o placar em 3 a 1.

Ao apito final, a torcida baiana reagiu com vaias na Fonte Nova, enquanto o Remo celebrou um resultado expressivo fora de casa.

DECISÃO EM BELÉM

O confronto de volta está marcado para o dia 13 de maio, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão. Com a vantagem construída, o Remo pode até perder por um gol de diferença para garantir a classificação. Já o Bahia precisa vencer por dois gols para levar a decisão aos pênaltis ou por três para avançar diretamente.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Antes do duelo decisivo pela Copa do Brasil, o Clube do Remo volta suas atenções para a disputa da Campeonato Brasileiro Série A, onde busca manter regularidade na temporada. O Leão Azul tem compromissos importantes nas próximas rodadas, que servirão também como preparação para o confronto diante do Bahia.

A comissão técnica, ao comando de Léo Condé, que ainda desponta de prestígio e credibilidade, deve administrar o elenco para manter o bom desempenho recente, sobretudo após a vitória fora de casa que reforça a confiança da equipe na competição nacional.

Por ROBERTO BARBOSA/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Luís Carlos/Agência Remo