Vídeo: Noiva surpreende e chega ao próprio casamento dentro de concha de escavadeira

Homenagem inusitada ao noivo, dono de empresa de terraplanagem, aconteceu em Santa Catarina e chamou a atenção pela logística e segurança.

O tradicional carro de luxo ou a carruagem ficaram de lado no casamento de Fernanda Dalila Pereira. No último dia 18 de abril, em Antônio Carlos (SC), a noiva decidiu inovar e entrou na cerimônia dentro da concha de uma escavadeira, que foi guiada pelo próprio noivo, Claudir Kunz.

Nesta quarta-feira (22), Fernanda revelou que a ideia foi uma forma de homenagear a profissão do marido, que é dono de uma empresa de terraplanagem. Apesar da altura e da escolha incomum, a noiva garantiu que não houve espaço para o nervosismo:

“Não tive medo. Ele preparou tudo com muito cuidado e segurança. Inclusive, soldou dois ferros para eu segurar na concha da máquina se eu ficasse com medo, mas eu quase nem usei”, contou Fernanda.

O noivo, Claudir, planejou cada detalhe, realizando ensaios com a máquina e estudando o terreno com antecedência para garantir que a entrada triunfal fosse impecável.