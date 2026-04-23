Vídeo: Virginia Fonseca revela retorno de alopecia areata e inicia tratamento; “Apareceu de novo”

O tema da saúde capilar voltou a ser pauta nas redes sociais de Virginia Fonseca. Na última quarta-feira (23), a influenciadora e empresária revelou aos seus milhões de seguidores que está enfrentando novamente a alopecia areata, uma condição inflamatória que causa a queda repentina de cabelo em áreas específicas do couro cabeludo.

Confira os detalhes sobre o diagnóstico e o tratamento da famosa:

O Diagnóstico e o Tratamento

A nova “plaquinha” (área sem cabelo) foi notada pelo cabeleireiro de Virginia durante uma manutenção realizada em São Paulo. Imediatamente, a influenciadora buscou auxílio médico com o dermatologista Alessandro Alarcão.

Virginia compartilhou vídeos recebendo injeções de medicamentos diretamente no couro cabeludo para bloquear a progressão da queda. O médico destacou que, embora fatores genéticos e autoimunes existam, o estresse é um dos principais gatilhos. Em tom de brincadeira, ao ouvir do médico que ela “não tinha muito estresse”, Virginia rebateu: “Pouquinho”.

Histórico com a Doença

Esta não é a primeira vez que a empresária lida com a condição. Virginia revelou que o primeiro episódio ocorreu em 2024, durante o período do polêmico lançamento da base de sua marca, a Wepink.

“Na época da base surgiram três, tratei e ficou tudo certo! Agora com essa vou tratar e vai dar tudo certo também, se Deus quiser”, escreveu ela em seus Stories.

Entenda a Alopecia Areata

A condição gera curiosidade e preocupação. Aqui estão os pontos principais sobre a doença, segundo informações do Hospital Albert Einstein: