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Vídeo: Assalto a joalheria é registrado no Edifício Lobrás, no centro de Belém

Um assalto foi registrado na tarde desta terça-feira (22), no quinto andar do Edifício Lobrás, localizado no centro de Belém.

De acordo com informações preliminares, cerca de quatro suspeitos, entre eles uma mulher, invadiram uma joalheria utilizando roupas semelhantes às de policiais, o que pode ter facilitado a abordagem no local.

A ação chamou atenção pela forma como foi executada e gerou apreensão entre pessoas que estavam no prédio e nas proximidades.

Até o momento, somente uma pessoa foi identificada e presa.

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