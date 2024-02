Rafaella Justus posta resultado de cirurgia plástica: ‘Rinoplastinada’

Rafaella Justus exibiu o resultado da rinoplastia a qual foi submetida no último dia 10 de fevereiro. A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus fez uma correção no desvio de septo e aproveitou para mudar a forma do nariz.

A imagem inédita do novo visual foi mostrada em vídeo postado no TikTok, no qual Rafaella aparece dublando a canção Valerie, na voz de Amy Winehouse.

Na legenda, a adolescente de 14 anos escreveu: “Rinoplastinada”, acompanhado de emojis de nariz e coração. A jovem recebeu muitos elogios e foi até comparada com sua mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Ticiane, inclusive, disse ter apoiado a decisão da filha.

– Era algo que ela queria, uma vaidade feminina. Como ela já tinha de realizar a cirurgia de desvio de septo, ela logo aproveitou para dar uma afinada no nariz também – declarou a Leo Dias.

Em outra entrevista, ao Splash, do UOL, Ticiane disse que a filha está “um avião”.

– A recuperação está ótima. Rafa está um avião, se recuperando super rápido, está bem, eu já estou trabalhando, ela já vai para a escola – disse.