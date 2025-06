Rayanne dos Santos faz luta eletrizante, mas perde para romena no UFC e leva prêmio de R$ 280 mil

A paraense Rayanne dos Santos protagonizou uma verdadeira batalha no octógono, mas acabou derrotada pela romena Alice Ardelean no último sábado (31), em Las Vegas, em duelo válido pelo peso-palha (até 52 kg) do UFC. A brasileira perdeu por decisão unânime dos juízes (30-27, 29-28 e 29-28), acumulando a terceira derrota consecutiva na organização.

Apesar do revés, Rayanne saiu com o bolso cheio: o confronto foi eleito “Luta da Noite”, garantindo à paraense um prêmio de 50 mil dólares, cerca de R$ 280 mil.

A luta foi marcada por muita trocação e equilíbrio. Ardelean começou dominando, enquanto Rayanne apostava no contragolpe, mas não conseguiu levar a luta para o solo com eficiência. A romena manteve o ritmo, aplicou bons golpes e controlou as ações ao longo dos três rounds.

Natural de Belém, Rayanne, de 29 anos, soma agora um cartel de 14 vitórias e nove derrotas. Ex-campeã do Invicta FC, ela ainda busca sua primeira vitória no UFC após derrotas para Talita Alencar, Puja Tomar e agora Ardelean. A sequência negativa coloca em risco sua permanência na organização.

Já Alice Ardelean, de 33 anos, que também vinha de duas derrotas seguidas, se recupera e celebra sua primeira vitória no UFC, elevando seu cartel para 10 triunfos e sete reveses.