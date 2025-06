Cartaz do Círio 2025 é lançado em Belém e emociona fiéis com tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”

A noite deste sábado (31) marcou oficialmente o início das celebrações do Círio de Nazaré 2025, em Belém (PA). O tradicional Cartaz do Círio foi apresentado logo após a missa das 17h, na Praça Santuário, com a imagem revelada em um painel de LED de 5×7 metros, instalado no Altar Central.

Símbolo de fé e tradição há mais de 130 anos, o cartaz é presença obrigatória em casas, comércios e instituições paraenses. Neste ano, a peça reforça o tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, levando uma mensagem de devoção e esperança aos milhões de fiéis que participam da maior manifestação religiosa do Brasil.

A criação ficou por conta da agência voluntária Mendes Comunicação, com direção de Oswaldo Mendes. A arte é assinada por Letícia Nassar, ilustração de Luíz Paulo Ferreira, digitalização de Douglas dos Santos e a fotografia da Imagem de Nossa Senhora feita por Osmarino Loureiro de Souza. O fotógrafo destacou a emoção de participar: “Há 18 anos cumpro uma promessa, registrando voluntariamente a festa. Fotografar o cartaz é mais que uma bênção na minha vida”.

Cerca de 900 mil exemplares foram produzidos, sendo 8 mil distribuídos gratuitamente durante o lançamento, organizados em rolos com dois cartazes cada. A escolha da arte foi feita em abril por uma comissão da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), da Arquidiocese de Belém e dos Padres Barnabitas.

A noite também foi marcada pela apresentação da Amazônia Jazz Band, que encerrou a Quermesse Mariana, iniciada em 23 de maio. Neste sábado, não houve visitação à Imagem Peregrina no Altar Central.

Onde adquirir o Cartaz do Círio 2025:

Loja Lírio Mimoso – R. da Basílica, Av. Nª Sra. de Nazaré, s/n

Livraria Paulinas – R. Santo Antônio, 278 – Campina

Online: http://lojinhadocirio.com.br e basilicadenazare.com.br/loja

Imagem: Divulgação