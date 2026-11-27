Confraternização reúne ex-integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em uma programação que une futebol, amizade, homenagens e solidariedade

O futebol paraense terá nesse sábado, 28, um encontro especial, marcado não apenas pela rivalidade histórica entre Remo e Paysandu, mas principalmente pelo espírito de amizade e confraternização. O Grupo de Futebol Veteranos da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares promove, no campo da ACLEP, uma programação festiva que terá como atração principal um Re-Pa diferente: o confronto entre atletas veteranos das duas maiores torcidas do futebol paraense.

A partida, organizada como um verdadeiro tira-cisma entre azulinos e bicolores, integra a tradicional confraternização de final de ano do grupo, que prepara uma programação especial para reunir seus participantes, familiares e convidados.

De acordo com o calendário divulgado pelo coordenador-geral da programação, Jaime Maciel, a movimentação começa às 8h30, com a chegada dos atletas ao local. Às 8h45, os jogadores entrarão em campo perfilados e, às 8h50, será executado o Hino do Pará. Na sequência, às 8h55, haverá uma manifestação do suboficial Osinaldo, integrante da coordenação do evento.

O pontapé inicial está marcado para as 9h e será dado pelo presidente do Grupo de Veteranos Militares, Jaime Maciel. A partida terá dois tempos de 45 minutos, com intervalo destinado à hidratação dos atletas. A previsão é de que o confronto seja encerrado às 11h.

Depois da disputa esportiva, a programação continuará com pronunciamentos das autoridades e dos dirigentes do grupo. Ao meio-dia, o presidente Jaime Maciel também terá um momento reservado para falar aos participantes e convidados.

ALMOÇO, MÚSICA E HOMENAGENS

A partir das 12h30, será servido o almoço de confraternização, seguido de uma programação musical com banda, cujo nome será anunciado pelo presidente momentos antes da apresentação. Vários cantores também deverão participar da festa, garantindo animação ao encontro.

Um dos momentos especiais da programação está reservado para as 14h, quando serão realizadas homenagens e entregues brindes às esposas dos veteranos, em reconhecimento à presença e ao apoio das famílias na trajetória dos integrantes do grupo.

O encerramento da confraternização está previsto para as 17h.

Grupo reúne 198 participantes e tem forte ação social

Muito além das quatro linhas, o Grupo de Futebol Veteranos da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares desenvolve um trabalho de integração e solidariedade que merece destaque. Criado em 2020, o movimento conta atualmente com 198 participantes e nasceu com uma finalidade especial: resgatar antigos companheiros da solidão, do isolamento e do anonimato, proporcionando oportunidades de reencontro e convivência.

O presidente Jaime Maciel explica que o grupo não cobra mensalidades. Os recursos arrecadados durante as partidas são destinados ao pagamento das despesas de manutenção e organização. Quando existe alguma sobra, o dinheiro é guardado em uma espécie de caixa coletivo, que ajuda a financiar a tradicional festa de confraternização de final de ano.

Mas a iniciativa vai além do futebol. Uma das atividades mais significativas é a visita aos policiais militares e bombeiros que se encontram acamados em decorrência de acidentes ou de problemas relacionados à idade.

Nessas ocasiões, os integrantes levam um café da manhã com frutas e biscoitos, numa demonstração de carinho, respeito e consideração por aqueles que dedicaram parte de suas vidas ao serviço público.

O grupo também valoriza os aniversariantes de cada mês, promovendo encontros festivos, com momentos de descontração, conversas e muita amizade.

Emocionado ao falar sobre o trabalho desenvolvido, Jaime Maciel destaca que a essência do movimento está na preservação dos laços de companheirismo construídos ao longo da carreira militar.

AUTORIDADES CONVIDADAS

Para prestigiar a confraternização, foram encaminhados convites a diversas autoridades, entre elas o governador eleito do Pará, Dr. Daniel Santos; Fabrício Miranda; Bitote; coronel Josimar, comandante-geral da Polícia Militar; e capitão Franklin, do Corpo de Bombeiros.

A recepção ficará sob a responsabilidade da diretoria, formada por Jaime Maciel, presidente; Epifânio Lobo, diretor de Esportes; Osinaldo Santos, responsável pelas Finanças; Varlei Santos, da organização dos eventos; e Cícero Romão, responsável pelo Patrimônio.

Mais do que saber quem vencerá o Re-Pa dos veteranos, o grande resultado esperado neste sábado será a celebração da amizade, da solidariedade e da união entre homens que compartilham histórias, experiências e uma longa trajetória de dedicação à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros.

Por Nonato Batista, reportagem e imagens