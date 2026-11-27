Em publicações nos stories nesta sexta-feira (27), influenciadora exibiu os departamentos da empresa, detalhes das obras e confirmou que as transmissões ao vivo seguem na estratégia para 2027.

Virginia Fonseca comemorou mais um marco empresarial nesta sexta-feira (27). Por meio dos stories no Instagram, a influenciadora e empresária, de 27 anos, revelou aos seguidores que a WePink, marca de cosméticos da qual é sócia, passou a ocupar um edifício inteiro. “Presta bem atenção. Sim, gente, temos um prédio inteiro de WePink. Você tem noção?”, celebrou. Na legenda, acrescentou: “Simplesmente um prédio inteiro nosso. Toda honra e glória a Deus, 2026 é nosso”.

Na sequência, Virginia conduziu o público por um tour pelos diversos pavimentos do imóvel, cumprimentando os colaboradores ao longo do trajeto. Ao visitar o segundo andar, destinado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e ao backoffice, ela destacou a amplitude do ambiente. “Nossa, imenso aqui. Caraca! Devemos colocar o carpete rosa”, comentou. No quarto andar, também dedicado ao atendimento, reforçou o tamanho da operação: “É muita gente, muito grande. Bom trabalho, viu, gente?”.

O quinto pavimento concentra as equipes de Tecnologia da Informação (TI), tráfego pago, criação e arte, e-commerce e marketing, setores que receberam elogios da sócia. Já no sexto andar, ocupado pelo departamento jurídico, Virginia adotou tom bem-humorado: “Aqui é a galera que mexe com a parte meio chata do negócio. Credo!”.

A descontração seguiu nos pisos superiores. No nono andar, onde funcionam o Recursos Humanos (RH) e o Departamento Pessoal (DP), ela brincou: “Aqui é o perigo, viu?”, completando no texto da imagem: “Hoje é dia de pagamento”. No décimo pavimento, que abriga as áreas financeira, contábil e fiscal, confessou sua preferência: “Essa área aqui é melhor, eu amo”.

Sala exclusiva para lives

Alguns setores do edifício ainda passam por reformas, e a influenciadora compartilhou uma prévia visual do projeto arquitetônico. “Ainda está montando, gente, olha que lindo. Estou ansiosa”, afirmou. Ao passar diante de uma sala de reuniões, aproveitou para fazer uma confissão sincera: “Eu odeio reunião”.

Durante o passeio, Virginia também apresentou um ambiente reservado exclusivamente para as transmissões ao vivo, formato de vendas que se consolidou como marca registrada da WePink. “Essa sala aqui vai ser só para live, velho. Juro”, destacou, confirmando que a estratégia comercial continuará ativa no próximo ano: “Eu achei que a gente ia acabar com as lives em 2027, parece que não, né? Teremos muitas lives em 2027, se Deus quiser”.