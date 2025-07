Re-Pa e Festival de Chopp agitam associados do Pará Clube no domingo

A diretoria do Pará Clube se prepara para a abertura da programação festiva para o mês de Agosto, prevista para domingo, 03, cujas atrações envolverão jogos de futebol de campo, categorias, Cinquentão e Muita, Festival de Chopp, além das quatros atrações musicais: Betinho Souza, Ritmo Rubro Negro e Mulatas, Pagode do França /Conexão Rio e Pagode das Meninas, inclusive, vai subir ao palco do restaurante às 16h, estendendo-se até às 18h30, impreterivelmente.

Os dirigentes do clube paraclubino, à frente o presidente Villar Júnior, tomaram todas as providências objetivando o sucesso do evento. O valor da cartela com direito a caneca custa apenas R$ 50, com direito a três chopps.

O cantor Betinho Souza abre a programação musical às 11h até às 12h30, conforme ficou definido pela diretoria.

FUTEBOL

Com relação à programação do futebol de campo, marcada para o estádio “Jacques Flores”, começará às 9 horas, com o tira cisma pela categoria Cinquentão, entre os associados assíduos pelas cores do Clube do Remo e Paysandu, com a duração de jogo de 1h15. Os atletas remistas são Léo, Edil, Edivaldo, Bessa, Bosco, Castor, Nildo e Bruno que estão se dedicando nos treinamentos visando a vitória diante dos bicolores.

Os bicolores também estão se dedicando nos treinamentos físicos e técnicos. Os atletas associados são o Bolinha, Marcelo Campos, Enio e Bosquinho. Todos acreditam na vitória da categoria Cinquentão.

Por Nonato Batista/Ronabar/Foto: Divulgação