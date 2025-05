Redenção: Programa de pecuária sustentável garante benefícios ao produtor rural

Em parceria com o Sindicato Rural de Redenção, o governo estadual promoveu na última quinta-feira, 15, um evento voltado para produtores rurais para ampliar as ações e os benefícios do programa Pecuária Sustentável na região. O “Encontro para o fortalecimento das cadeias produtivas sustentáveis do Pará” contou com a participação de representantes do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), entre outras instituições.

O evento incluiu atendimentos a produtores e palestras sobre regularização ambiental, desbloqueio de propriedades, regularização fundiária e rastreabilidade animal. Os técnicos do Estado também levaram informações sobre a situação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) das propriedades, outorgas, consulta fundiária e outros serviços disponíveis.

Os benefícios do programa Pecuária Sustentável, a maior iniciativa de rastreabilidade, integridade e desenvolvimento dessa cadeia produtiva no Brasil, foram o principal destaque.

O evento contou com participações do titular da Secretaria Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), Raul Protázio Romão, do Diretor-Geral da Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará), Jamir Macedo, do assessor técnico da presidência do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), Thiago Valente, do vice-presidente do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), Flavio Ricardo Azevedo, e da Diretora Jurídica do Instituto, Fernanda Sequeira, além do Superintendente Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Andreyk Maia, e do presidente do Sindicato Rural de Redenção, Márcio Borges.

O supervisor de Sustentabilidade da empresa JBS, Ewerton Araújo, e o prefeito de Cumaru do Norte, Nego, também estiveram presentes.

“Tivemos casa cheia aqui em Redenção, e pudemos falar muito sobre regularização ambiental, regularização fundiária, desbloqueio, desburocratização. A gente pôde falar para mais de 200 produtores rurais do sul do Estado sobre como o Estado está próximo, está apoiando e está ajudando ele a se regularizar, a produzir mais, a produzir melhor e a produzir correto, que é muito importante. Então a gente veio em nome do governador, da vice-governadora Hana, trazer essa mensagem de que o Estado está próximo do produtor e para levar mais envolvimento para o sul do Estado do Pará”, destacou o secretário Raul Protázio.

As palestras trataram sobre temas como rastreabilidade e defesa sanitária; política de requalificação comercial; regularização fundiária estadual e federal; e a regulamentação da Cota de Proteção Ambiental (CPA). Os produtores puderam tirar dúvidas diretamente com os representantes das instituições, em uma diálogo aberto e que reforçou a aproximação do Estado.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias