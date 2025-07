Brasileiro é eleito presidente mundial da Adventista do 7º Dia

Pela primeira vez, desde 1863, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, denominação com mais de 23 milhões de membros ao redor do mundo, elegeu como presidente global uma pessoa da América do Sul: o brasileiro Erton Carlos Köhler. A eleição foi realizada durante a Assembleia Mundial da Igreja Adventista, ontem, sexta-feira, 04.

A Comissão de Nomeações propôs, e o plenário dos 2.809 delegados da 62ª Assembleia da Associação Geral aprovou por 1721 votos contra 188 o nome do pastor sul-americano Erton Carlos Köhler como presidente mundial da igreja para este novo quinquênio (2025 – 2030). Natural de Caxias do Sul (RS) e formado em Teologia no ano de 1989, o pastor atua na área ministerial há 35 anos.

Em 2003 ele foi nomeado para liderar o Ministério Jovem da Igreja Adventista para oito países da América do Sul e foi o pastor mais jovem a assumir o cargo de presidente para a mesma região. Durante 14 anos representou a denominação para a Argentina, Bolívia, o Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

Sua liderança fortaleceu a missão da Igreja Adventista na América do Sul por meio do fortalecimento e expansão da comunicação adventista, da criação do projeto Impacto Esperança (que distribui anualmente, de forma gratuita, milhares de livros missionários, uma ação que também incentiva a leitura) e do envio de missionários para lugares onde o cristianismo ainda é pouco expressivo, como a Janela 10/40.

Erton é casado com Adriene, enfermeira, juntos tiveram dois filhos, Mariana, que cursa psicologia e Matheus, que seguiu os passos do pai e é pastor.

Nos próximos dias, outros representantes serão escolhidos para diversas áreas, como Comunicação, Jovens, Mulheres, Crianças, Adolescentes, entre outros.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News