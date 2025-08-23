sábado, agosto 23, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Remo empata novamente, agora, contra o Coritiba e pode perder colocação ainda nesta rodada

Clube do Remo e Coritiba se enfrentaram na tarde deste sábado, no Estádio Couto Pereira. Foi uma partida bastante esquisita, com duas expulsões, uma desfeita pelo VAR, pênalti desconsiderado. Mesmo jogando com um homem a mais, o Leão não conseguiu vencer o jogo que teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

A partida terminou em 0 a 0. O Remo, agora, conta com 35 pontos e vai se afastando do G4 de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, sobretudo se Cuiabá, Avaí e Vila Nova vencerem nesta rodada.

Apesar de o Coritiba ter perdido um elemento no gramado, contava com mais um jogador: a sua torcida, que lotou o estádio e fez pressão. Os donos da casa dominaram todo o primeiro tempo, ao passo que o Remo se ressentia da falta de Pedro Rocha, o artilheiro da equipe e da Segundona. Para completar, o técnico António Oliveira ainda escalou o jogador Marcelinho, lateral-direito, que funcionou como meia. Ninguém entendeu.

O Remo sofreu pressão em todo o jogo. Houve passos errados, perdas de chances de gols. Mesmo assim, no final do primeiro tempo, a equipe azulina se espertou e causou perigo aos paranaenses.

Na volta para o segundo tempo, mais polêmicas. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes marcou pênalti para o Remo e expulsou o goleiro Pedro Morisco por uma cotovelada em Caio Vinícius. Após checagem no VAR, a penalidade foi anulada e a expulsão mantida. Ninguém entendeu nada.

Apesar de ter um elemento a mais, o Clube do Remo não soube aproveitar. Final: 0 a 0.

Da Redação/Imagens: Victor Miranda/Agência Remo

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Divulgados os novos horários para tráfego de caminhões na BR-316
Próximo artigo
Flotilha da Liberdade leva ajuda humanitária a Gaza. Há brasileiros a bordo.

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,863FansLike
3,610FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315