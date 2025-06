Remo tropeça e perde de virada para o Athletico Paraná por 2 a 1 na Arena da Baixada

O Clube do Remo estava ganhando mais uma partida, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série B, mas cochilou. O Furacão avançou e venceu a partida. Assim, o clube paraense volta a Belém sem ter faturado qualquer ponto e, o que é pior, se afastando do quadrangular de acesso à elite do futebol.

Com o resultado, o Remo caiu para a sexta posição, isso, depois de ter aberto o marcador do jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ logo ao primeiro minuto da partida. Seu próximo compromisso será no sábado, 21, contra o Paysandu, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão. A partida, válida pela 13ª rodada, se inicia a partir das 18h30, com a cobertura da Super Marajoara e do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Os gols do jogo desta tarde foram assinados por Adailton, depois de um auxílio do artilheiro Pedro Rocha, para o Leão Azul. Jiuliano, aos 8 do segundo tempo, e Alan Kardek, aos 48, se responsabilizaram pela virada para o Furacão, despertado que estava desde que sofreu o primeiro gol do adversário que veio encará-lo lá do Norte.

Durante a partida, Marcelo Rangel fez grandes defesas, entretanto, sentiu fortes dores e acabou sendo substituído por Ygor Vinhas que, ao que parece, não estava bem preparado para encarar a situação e sofreu o segundo gol, no finalzinho do segundo tempo.

O primeiro gol do Furacão veio num lance de pênalti. A partir daí, os donos da casa tomaram conta da situação e acabou acontecendo a virada. Até o momento, o Clube do Remo ainda não conseguiu se dar bem jogando fora de casa. Final: Remo 1, Athletico Paraná 2.

