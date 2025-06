Imprensa americana “ignora” Copa do Mundo de Clubes

Novo torneio da Fifa começa neste sábado (14) com Al-Ahly x Inter Miami

Da CNN

A poucas horas do início da Copa do Mundo de Clubes, com o duelo entre Al-Ahly e Inter Miami, a imprensa dos Estados Unidos praticamente “ignora” a existência do novo torneio da Fifa, que previsão de ser disputado quadrienalmente.

Na editoria de Esportes dos principais veículos americanos, o espaço para o Mundial é mínimo. O The Wall Street Journal é quem dá maior visibilidade ao assunto, mas a chamada apenas confirma a sensação de pouca visibilidade ao torneio.

“The $2 Billion Club World Cup Is Coming to America. Will Anyone Watch?” — A Copa do Mundo de Clubes de US$ 2 bilhões está chegando aos Estados Unidos. Alguém vai assistir?, em tradução livre.

Em outros portais, há muito destaque para as Finais da NBA, já que o Oklahoma City Thunder venceu o Indiana Pacers e empatou a série melhor de sete jogos em 2 a 2, e também para o US Open de Golfe, que começou na quinta-feira (12) e acaba no domingo (15).

Los Angeles Times, com “Copa do Mundo de Clubes da FIFA: Tudo o que você precisa saber sobre as 32 equipes”, e CNN, com “Copa do Mundo de Clubes da FIFA: O que saber antes do início do torneio de futebol mais revolucionário deste século”, deram pequeno espaço na home indo pelo mesmo caminho.

Reprodução/X/FIFA