Remo vence o Athletic por 3 a 1 e assume a vice-liderança do Brasileirão Série B

O Clube do Remo conseguiu seu intento e, assim, realizou, também, o sonho da torcida Fenômeno Azul. Cravou a quinta vitória sob o comando do técnico Guto Ferreira, soma 54 pontos e está na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos até o final da 33ª rodada. O jogador Pedro Rocha assumiu a liderança isolada da artilharia, ao fazer dois gols, completando o terceiro com o brilho de Diego Hernandez, David Braga descontou para os visitantes.

A partida foi desenvolvida no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, na noite deste sábado, 19. O Baenão estava lotado, todos querendo ver a estrela do Remo brilhar com possibilidade de acesso e, agora, com o sonho da conquista do título.

E assim começou o primeiro tempo: as duas equipes estavam embaladas e partiram para jogadas perigosas, mas o Athletic parecia mais afoito, levando perigo à trave de Marcelo Rangel que teve de fazer boas espalmadas.

Atento ao que via, e sentindo o perigo, Guto Ferreira mandou a equipe pra cima do adversário. Pedro Rocha abriu o placar do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ aos 13 minutos. A torcida foi ao delírio. Era hora de empurrar o time. Gritos entusiásticos no Baenão.

Cinco minutos depois, foi a vez de Diego Hernandez fazer o seu. Decorriam 18 minutos quando a equipe dos titulares do Esporte do Grupo Marajoara de Comunicação gritou é gol: 2 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Após o intervalo as duas equipes retornam para continuar o embate. O Remo, com folga, não deu chances ao adversário e foi pra cima, porém, aos 22, David Braga descontou para o Athelic, apesar dos esforços espalmados de Marcelo Rangel: 2 a 1. Ainda houve questionamento, mas as dúvidas foram desfeitas e constatada a regularidade do gol.

Foi aí que se notou mudanças nos dois lados. Hernandez preparou o terreno aos 30 e Pedro Rocha foi implacável: 3 a 1. O artilheiro da Segundona está com 14 gols marcados na temporada. E fim de papo no Baenão.

PANORAMA

Agora o Remo enfrenta o Cuiabá fora de casa, no próximo dia 24. Já o Athletic recebe o América-MG, em casa, dia. O líder da Série B é o Coritiba, com 56 pontos. Atrás do Remo aparecem Novorizontino (54), que empatou com o Amazonas, e Criciúma (53), fechando o G4.

Texto: Roberto Barbosa/Edição: Nazaré Sarmento/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo