sábado, outubro 18, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Remo vence o Athletic por 3 a 1 e assume a vice-liderança do Brasileirão Série B

O Clube do Remo conseguiu seu intento e, assim, realizou, também, o sonho da torcida Fenômeno Azul. Cravou a quinta vitória sob o comando do técnico Guto Ferreira, soma 54 pontos e está na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos até o final da 33ª rodada. O jogador Pedro Rocha assumiu a liderança isolada da artilharia, ao fazer dois gols, completando o terceiro com o brilho de Diego Hernandez, David Braga descontou para os visitantes. A partida, lógico, teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.

A partida foi desenvolvida no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, na noite deste sábado, 19. O Baenão estava lotado, todos querendo ver a estrela do Remo brilhar com possibilidade de acesso e, agora, com o sonho da conquista do título.

E assim começou o primeiro tempo: as duas equipes estavam embaladas e partiram para jogadas perigosas, mas o Athletic parecia mais afoito, levando perigo à trave de Marcelo Rangel que teve de fazer boas espalmadas.

Atento ao que via, e sentindo o perigo, Guto Ferreira mandou a equipe pra cima do adversário. Pedro Rocha abriu o placar do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ aos 13 minutos. A torcida foi ao delírio. Era hora de empurrar o time. Gritos entusiásticos no Baenão.

Cinco minutos depois, foi a vez de Diego Hernandez fazer o seu. Decorriam 18 minutos quando a equipe dos titulares do Esporte do Grupo Marajoara de Comunicação gritou é gol: 2 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Após o intervalo as duas equipes retornam para continuar o embate. O Remo, com folga, não deu chances ao adversário e foi pra cima, porém, aos 22, David Braga descontou para o Athelic, apesar dos esforços espalmados de Marcelo Rangel: 2 a 1. Ainda houve questionamento, mas as dúvidas foram desfeitas e constatada a regularidade do gol.

Foi aí que se notou mudanças nos dois lados. Hernandez preparou o terreno aos 30 e Pedro Rocha foi implacável: 3 a 1. O artilheiro da Segundona está com 14 gols marcados na temporada. E fim de papo no Baenão.

PANORAMA

Agora o Remo enfrenta o Cuiabá fora de casa, no próximo dia 24. Já o Athletic recebe o América-MG, em casa, dia. O líder da Série B é o Coritiba, com 56 pontos. Atrás do Remo aparecem Novorizontino (54), que empatou com o Amazonas, e Criciúma (53), fechando o G4.

Texto: Roberto Barbosa/Edição: Nazaré Sarmento/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo

300x100 Banparacard Consignado
300x100 Banparacard Consignado
Artigo anterior
Six Kings Slam: horário e onde assistir à final entre Sinner e Alcaraz

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,233FansLike
3,602FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
360x360 Banparacard Consignado
360x360 Banparacard Consignado
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315